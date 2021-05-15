Израильтяне готовятся к наземной операции: эксперт предсказал усугубление конфликта

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос заявил, что конфликт в Израиле, где обострилось противостояние между евреями и палестинцами, может приобрести международный характер. Он считает, что кризис не является только локальным.

По мнению эксперта, на сегодняшний момент израильтяне действительно готовятся к наземной операции, и в таком случае ситуация может разворачиваться совершенно непредсказуемо. Соответствующее заявление Семиволос сделал на телеканале "Украина 24".

Специалист подчеркнул, если эта эскалация ограничится лишь нанесением воздушных ударов, и стороны наконец начнут вести переговоры, то "особых отличий от предыдущих кризисов нет".

Семиволос считает, что одна из причин конфликта мечеть Аль Акса – "очень раздражительная ситуация не только для палестинцев, а вообще для всего мусульманского мира", поэтому можно ожидать развертывания конфликта на других территориях.

Кроме того, эксперт скептически оценивает возможности ООН повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке.

"Я не ожидаю от Совбеза ООН каких-либо серьезных решений, поскольку для того, чтобы остановить эскалацию, необходима сила, которая может это сделать. Собственно, Совбез ООН не имеет такой силы. Более того – я более чем уверен, что на любую резолюцию будет наложено вето. Следовательно, эффективность Совбеза ООН будет нулевая", – подытожил Семиволос.

Напомним, с 10 мая движение ХАМАС в рамках операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч") выпустило тысячи ракет и снарядов из сектора Газа по израильским городам.

О том, почему конфликт опять обострился, читайте в нашем материале по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL: