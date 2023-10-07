Израильско-палестинский конфликт: с чего все началось и что происходит сейчас

С самого утра 7 октября мир потрясла новость о жестоком нападении боевиков исламского движения ХАМАС на Израиль. По израильским городам полетели тысячи ракет, террористы проникли на территорию Израиля и захватили по меньшей мере одну базу израильской армии, заявляя о пленении 35 военнослужащих ЦАХАЛа, а счет убитых и раненых гражданских уже идет на десятки.

Израильское правительство готовится к войне, а в ХАМАСе призывают присоединиться к атакам на Израиль другие мусульманские государства. Ни для тех, ни для других это обострение не стало полной неожиданностью: конфликт между Израилем и палестинцами длится уже десятки лет. Когда он начался и каковы причины непримиримой розни, разбирался OBOZREVATEL.

Зарождение конфликта

Корнями конфликт между евреями и арабами вокруг Палестины уходит в начало 20 века. Тогда, после исчезновения по итогам Первой мировой войны с политической карты мира Османской империи, Британия взяла под контроль часть входивших в состав империи территорий Ближнего Востока.

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Среди них была и Палестина – территория, которую евреи считали своей исторической родиной, и которую на тот момент в основном населяли арабы. Британия же при поддержке международного сообщества начала процесс создания в Палестине "национального дома" для евреев, которые тогда не имели собственного государства. Арабам, также считавшим Палестину своей землей, это совершенно не понравилось. Как следствие, между ними и евреями начала расти напряженность.

Начиная с 1920-х годов все больше евреев ехали в Палестину, спасаясь от притеснений в Европе, а затем и от Холокоста, устроенного нацистской Германией под руководством Адольфа Гитлера во времена Второй мировой. И все больше возрастала напряженность между ними и палестинцами. Последние протестовали против контроля над территорией со стороны Великобритании. Участились также случаи насилия.

Разрешить набиравший обороты конфликт попытались в ООН, где в 1947 году проголосовали за решение о разделении Палестины на отдельные еврейское и арабское государства, и признание Иерусалима международным городом.

Это решение приняли еврейские лидеры, однако отвергли арабы, так что оно так никогда и не было воплощено в жизнь.

Создание Израиля и "Катастрофа" для палестинцев

В 1948 году Великобритания признала, что не смогла решить проблему в Палестине и покинула регион. Евреи же объявили о создании собственного государства – Израиля. Против этого выступила значительная часть палестинцев. Началась война. И в страну вторглись войска из соседних арабских государств.

За время горячей фазы войны сотни палестинцев стали беженцами или были выдворены из собственных домов. Они назваютэтот период Аль-Накба, или "Катастрофа".

В следующем году активные боевые действия окончились. По итогам кровопролитного противостояния Израиль получил контроль над большей частью территории. В то же время часть Палестины, которую захватила Иордания, стали называть Западным берегом. А Египет получил контроль над Газой. Иерусалим же разделили между собой Израиль (контролировал западную часть) и Иордания (контролировала восточную часть города).

Поскольку мирное соглашение между воюющими сторонами тогда не было заключено и каждая из них выдвигала обвинения в адрес другой, бои с разной степенью интенсивности продолжались в течение следующих десятилетий.

Шестидневная война

В 1967 году между арабами и Израилем разразилась новая большая война, получившая название Шестидневной. Израилю тогда противостояли Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Алжир. По итогам Шестидневной войны под контроль Израиля перешли Восточный Иерусалим и Западный берег, а также большая часть сирийских Голанских высот, сектор Газа и египетский полуостров Синай.

В настоящее время большинство палестинских беженцев и их потомков живут в секторе Газа, на Западном берегу, а также в Иордании, Сирии и Ливане. Израиль так и не разрешил им вернуться домой. По мнению израильских властей, это угрожает существованию Израиля как еврейского государства.

Западный берег до сих пор находится под контролем Израиля. Из сектора Газа он вышел, однако в ООН все еще считают эту территорию оккупированной.

Непримиримые противоречия также между евреями и палестинцами существуют и вокруг Иерусалима: Израиль претендует на весь город как свою столицу, а палестинцы хотят контролировать Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства.

За последние 50 лет Израиль построил поселения в этих районах, где сейчас проживают более 600 тысяч евреев. Палестинцы считают это незаконным с точки зрения международного права. Израиль обвинения отвергает.

В настоящее время между Израилем и палестинцами, живущими в Восточном Иерусалиме, Газе и на Западном берегу, существует высокое напряжение. В секторе Газа власть удерживает палестинская боевая группа ХАМАС, неоднократно сражавшаяся с Израилем.

Израиль и Египет жестко контролируют границы сектора Газа, чтобы остановить поступление оружия в ХАМАС.

Палестинцы в секторе Газа и на Западном берегу жалуются на ограничения, заставляющие их страдать. Израиль же объясняет свои действия стремлением оградиться от палестинского насилия.

"Есть ряд вопросов, по которым Израиль и палестинцы не могут прийти к согласию. В частности – что должно произойти с палестинскими беженцами, должны ли остаться или быть уничтожены еврейские поселения на оккупированном Западном берегу, должны ли обе стороны делить Иерусалим, и – пожалуй, самое сложное из всех – следует ли создать палестинское государство рядом с Израилем. Мирные переговоры ведутся и прекращаются уже более 25 лет, но до сих пор конфликт не разрешен", – писало в свое время издание ВВС.

В настоящее время Израиль продолжает политику создания новых поселений на Западном берегу Иордана, палестинцы избавляются от своих домов – и это неизбежно приводит к постепенной радикализации палестинцев и росту среди них политического влияния боевиков ХАМАС и Исламского джихада.

Атака ХАМАС: что происходит сейчас

Утром 7-го боевики ХАМАС и Исламского Джихада прошли границу с Израилем, атаковали КПП и зашли в несколько небольших поселений. И ряд факторов указывают на то, что нападение было заранее спланировано, а время для него выбрано не случайно.

Аналитики отмечают, что всего неделю назад на панели Генассамблеи ООН премьер Израиля Натаньягу объявил о скорой нормализации с Саудовской Аравией, а в Эр-Рияде заговорили о своей готовности идти на встречу. Главной проблемой переговоров между израильтянами и саудитами оставался палестинский вопрос.

В течение нескольких десятилетий Саудовская Аравия финансировала Палестинскую автономию и поддерживала боевиков. Однако сейчас в Эр-Рияде, похоже, стали ощущать усталость от палестинцев и постоянных срывов потенциальных договоренностей и попыток урегулировать конфликт. На горизонте замаячила официальная нормализация отношений с Израилем, которая де-факто уже стала реальностью.

События 7 октября с высокой долей вероятности положили конец этой нормализации. Ведь, с точки зрения аналитиков, Саудовская Аравия вряд ли пойдет на публичное осуждение действий ХАМАС, чтобы не лишиться образа "защитника мусульман".

Тем временем Иран официально заявил о полной поддержке атаки ХАМАС на Израиль.

И пока некоторые эксперты предполагают, что в скором времени могут состояться переговоры при посредничестве Египта или какого-либо другого арабского государства, звучит и мнение о том, что сегодняшние события могут стать началом глобальной войны на Ближнем Востоке.

"За ситуацией внимательно смотрят Иран и Хезбалла, которые готовы подключиться для полномасштабной войны, если будут надеяться на какой-то успех. Об этой угрозе я писал раньше. Для руководства Ирана и Хезболлы вопрос уничтожения Израиля – это мировоззренческий вопрос и главная цель их существования. Понимая это, можно сделать выводы, что ситуация может перерасти в глобальную войну на Ближнем Востоке", – убежден нардеп Верховной Рады Украины 8-го созыва Борислав Береза.

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, множества убитых и раненых гражданских, кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну, ЦАХАЛ начинает операцию "Железные мечи" .

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.