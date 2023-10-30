Израильские танки вошли на окраины Газы и перерезали ключевой путь. Видео

Днем 30 октября в сети появились кадры, которые свидетельствуют о значительном продвижении сухопутных войск Армии обороны Израиля в секторе Газа. Танки ЦАХАЛ были замечены на окраинах города Газа, который является крупнейшим населенным пунктом в составе Палестинской национальной администрации.

Наземная операция позволила израильским военным перерезать ключевую дорогу с севера на юг палестинской территории. Об этом сообщает издание The Times of Israel (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Военный корреспондент Эмануэль Фабиан опубликовал кадры, на которых израильских танк атаковал подозрительный автомобиль на дороге Салах-ад-Дин вблизи города Газа. Очевидцы говорят, что ЦАХАЛ удалось перерезать ключевой путь в секторе Газа.

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В то же время местные жители утверждают, что израильские войска якобы стреляют по любому транспортному средству, которое пытается проехать по трассе Салах-ад-Дин.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильские войска в течение ночи 30 октября расширили наземные операции в секторе Газа, и сообщил о больших потерях террористов ХАМАС. В то же время он не уточнял, в каких именно районах действуют израильские военные.

Напомним, Армия обороны Израиля продолжает операцию против террористической организации ХАМАС. Уже несколько дней израильские военные проводят наземные операции, уничтожая военную инфраструктуру и личный состав боевиков.

Ранее сообщалось, что Израиль якобы приостановил наземную операцию против террористов ХАМАС в секторе Газа. Вместо полномасштабного вторжения ЦАХАЛ решил провести более ограниченные наземные операции.

К слову, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о начале сухопутной операции в секторе Газа. Он сообщил, что решение о начале наземного вторжения было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг. Обращение к мирным жителям поступило после начала наземной операции Армии обороны Израиля против террористов ХАМАС.

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