ЦАХАЛ провел рейд в Дженине, США заявили, что не будут отправлять войска в Израиль или сектор Газа. Ключевые факты

Армия обороны Израиля продолжает операцию против террористической организации ХАМАС. Уже несколько дней израильские военные проводят наземные операции, уничтожая военную инфраструктуру и личный состав боевиков.

Примечательно, что кроме сектора Газы ЦАХАЛ также совершает рейды на Западный берег реки Иордан – в так называемой Палестинской автономии. OBOZ.UA собрал ключевые факты о палестино-израильском конфликте за прошедшие сутки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Израильские войска совершили рейд с применением сотен единиц техники в город Дженин на Западном берегу реки Иордан. Палестинские источники заявили, что в ходе операции якобы были убиты два человека. По предварительным данным, одним из погибших является Виам Ханун, которого идентифицируют как основателя Дженинской бригады – ответвления "Исламского джихада".

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Также известно, что ЦАХАЛ применил военные бульдозеры, чтобы снести постройки в лагере беженцев в Дженине. Израильские военные утверждают, что на территории объекта скрываются исламские террористы.

В течение ночи 30 октября Армия обороны Израиля продолжила наземные операции на севере сектора Газа. В результате были ликвидированы десятки членов ХАМАС. В ЦАХАЛ заявляют, что сухопутные войска уничтожили террористов, которые забаррикадировались в зданиях в секторе Газа и пытались атаковать израильские войска.

По данным ЦАХАЛ, в одном из инцидентов наземные войска приказали военно-воздушным силам нанести удар беспилотником по плацдарму ХАМАС, в результате чего погибло более 20 боевиков. Также истребитель нанес удар по позиции запуска противотанковых управляемых ракет и нескольким боевикам ХАМАС, которые были идентифицированы наземными войсками возле университета Аль-Азхар в городе Газа.

Всего за сутки 29 октября Армия обороны Израиля нанесла удары по примерно 600 объектам ХАМАС в секторе Газа, включая места хранения оружия, укрытия и плацдармы.

На фоне активизации боевых действий в секторе Газа международное сообщество якобы просит Израиль отказаться от наземной операции против ХАМАС. В то же время в США заявили, что не будут отправлять своих военнослужащих в Израиль или сектор Газа. По словам вице-президента США Камалы Харрис, у американских властей нет никаких намерений и планов по отправке войск в Израиль или сектор Газа. Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также заявил, что у США нет намерений принимать участие в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Напомним, Армия обороны Израиля якобы приостановила наземную операцию против террористов ХАМАС в секторе Газа. Вместо полномасштабного вторжения ЦАХАЛ решил провести более ограниченные наземные операции.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о начале сухопутной операции в секторе Газа. Он сообщил, что решение о начале наземного вторжения было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, глава пресс-службы ЦАХАЛ Даниэль Хагари призвал жителей северной части сектора Газа эвакуироваться на юг. Обращение к мирным жителям поступило после начала наземной операции Армии обороны Израиля против террористов ХАМАС.

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