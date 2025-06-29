Израиль заявил о ликвидации в Газе одного из основателей ХАМАС

Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа одного из главарей палестинской террористической организации ХАМАС. В этот раз целью ЦАХАЛ стал Хахам Мухаммад Исса Аль-Исса.

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Боевик был одним из основателей военного крыла ХАМАС. Об этом Армия обороны Израиля сообщила в социальной сети Х.

По информации ЦАХАЛ, Хахам Мухаммад Исса Аль-Исса руководил наращиванием сил террористической группировки ХАМАС. Также он сыграл значительную роль в планировании и проведении атак, в том числе, как сообщается, был идеологом бойни 7 октября 2023 года.

В качестве главы боевой поддержки он руководил воздушными и морскими атаками против израильтян. Армия обороны Израиля заявила, что Аль-Исса был одним из последних оставшихся высокопоставленных членов ХАМАС в Газе.

Также известно, что Хахам Мухаммад Исса Аль-Исса отвечал за установку противотанковых ракет ХАМАС в секторе Бинт-Джбейль для атак на израильскую территорию. Израильские военные утверждают, что он был устранен в результате авиаудара в городе Газа.

Напомним, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что после 12-дневного конфликта с Ираном Израиль "одержал историческую победу", которая останется для будущих поколений. В обращении к нации он объявил, что была устранена экзистенциальная ядерная угроза со стороны Тегерана.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль 24 июня согласился на прекращение огня в войне с Ираном. После этого стороны снова обменялись ударами, однако после наступило затишье.

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