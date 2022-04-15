Израиль впервые в мире провел успешные испытания лазерного противоракетного оружия. Фото

Израиль 14 апреля первым в мире провел успешные испытания лазерного противоракетного оружия. Система получила название "Световой щит".

Она способна перехватывать осколки, ракеты разного типа, включая противотанковые снаряды, и беспилотники с помощью лазерных лучей. Об этом сообщает Министерство обороны Израиля (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Отмечается, что "Световой щит" может быть применен при различных сценариях боевых действий.

Оружие было создано Управлением по исследованиям и разработкам вооружения и технологической инфраструктуры Минобороны и израильским производителем оружия Rafael.

"Это первоклассный прорыв в интеграции лазерных технологий в систему обороны государства Израиль", – сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что использование лазера "является решающим фактором", при этом технология проста в эксплуатации, эффективна и значительно дешевле любых других существующих средств защиты.

"Световой щит" должен будет дополнить батареи "Железного купола", однако пока нельзя точно сказать, когда именно лазерное оружие встанет на вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году время операции в секторе Газа Израиль провел испытания в боевых условиях новейших систем противовоздушной обороны (ПВО). Среди них также было лазерное оружие.