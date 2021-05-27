Израиль во время операции в Газе испытал лазерную систему ПВО

Во время последней операции в секторе Газа проходили испытания в боевых условиях новейших систем противовоздушной обороны (ПВО). Среди них также было лазерное оружие.

Об этом заявил гендиректор компании-разработчика Elbit Systems Бецалель Махлис, слова которого приводит Israel Info. Он отметил, что часть из них перейдет в производство.

"Во время операции "Страж стен" мы использовали системы, находящиеся в разработке, часть из которых перейдет в производство, а некоторые продолжат совершенствоваться с намерением продавать их в Израиле и за рубежом", – пояснил Махлис.

Он убежден, что операция дала толчок для развития лазерной технологии по уничтожению ракет, минометных снарядов, противотанковых ракет и беспилотников.

Гендиректор компании уточнил, что лазерная система была создана при участии отдела Министерства обороны Израиля по разработке вооружений. Ее можно устанавливать на воздушных и наземных платформах.

По его оценке, разработка нового оружия будет завершена в течение 3-4 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 21 мая вступило в силу перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. Также прекратились и обстрелы с обеих сторон.

Конфликт обострился в мае после того, как по израильским городам из сектора Газа начали запускать ракеты. Это произошло после того, как движение выдвинуло требования, чтобы полиция покинула Храмовую гору и восточный район Иерусалима, а также освободила всех задержанных во время столкновений 7 мая.

После начала обстрелов израильская армия приступила к операции "Страж стен", во время которой были ликвидированы боевики и уничтожены их позиции.