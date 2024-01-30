Израиль в секторе Газа уже обезвредил половину боевиков ХАМАС, – Галант

За менее чем четыре месяца войны в секторе Газа ХАМАС потерял уже половину своих боевиков – убитыми и ранеными. В ЦАХАЛе заявляют, что ликвидировали по меньшей мере четверть террористов этой группировки, такое же количество было ранено.

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Об этом сказал Министр обороны Израиля Йоав Галлант в разговоре с резервистами ЦАХАЛа. Его слова цитирует The Times of Israel.

"Мы ведем долгую войну, но в конце мы сломаем ХАМАС", – говорит Галлант.

Однако, по словам министра, предстоят еще месяцы войны.

"Террористы остаются, и мы боремся с очагами сопротивления… это займет месяцы, а не один день", – сказал он.

В то же время Галлант отметил, что ХАМАС ослаблен, поскольку половина боевиков выбыла из строя, а у оставшихся заканчиваются и снаряды, и припасы.

"С другой стороны, у них нет запасов, у них нет боеприпасов и у них нет подкрепления. Им тяжело ухаживать за собой, за ранеными и прочее. Мы уже убили по меньшей мере четверть террористов ХАМАС, столько же ранены", – подчеркнул Галлант.

Как сообщал OBOZ.UA:

Израиль вывел с севера Газа одну из четырех дивизий на период переподготовки и сосредоточил свои действия на юге и в центре сектора. В то же время, Цахал начал новое большое наступление на юге сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать войну против ХАМАС "до конца – до полной победы". Он отметил, что в вопросе завершения войны Израиль рассматривает возможность взять под свой контроль Филадельфийский коридор вдоль границы Газы и Египта.

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