Израиль ликвидировал верхушку "Исламского джихада": операция "Щит и стрела" завершена

Израиль вечером 13 мая завершил пятидневную операцию "Щит и стрела". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что антитеррористические меры были успешными и воинам удалось ликвидировать всю верхушку "Исламского джихада" в Газе.

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Об этом он сообщил, открывая воскресное заседание правительства 14 мая, передает NEWSru.co.il. Отметим, что операция "Щит и стрела" длилась 9-13 мая. За это время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала 422 объекта "Исламского джихада" в секторе Газы.

Были уничтожены шесть высокопоставленных командиров "Бригад Аль-Кудса" (военного крыла "Исламского джихада").

Согласно статистике ЦАХАЛа, 10-13 мая из сектора Газы по территории Израиля было выпущено 1469 ракет. Из них 1139 перелетели через границу, 39 упали в море, 291 упала на территории Газы (около 20%).

437 ракет были перехвачены системой ПРО "Железный купол", две ракеты (летевшие на Тель-Авив и Иерусалим) – ПРО "Праща Давида".

"Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией "Исламский джихад". Перед началом операции мы с министром обороны дали ЦАХАЛу и ШАБАКу (Служба безопасности Израиля. – Ред.) указание в двух словах: инициатива и внезапность. Вчера я поздравил начальника генштаба и начальника ШАБАКа в двух словах: "Отличная работа"", – рассказал Нетаньяху.

Он назвал выполнение операции идеальным. "При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку "Исламского джихада" в Газе. Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов "Джихада", склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое", – уточнил премьер-министр.

Политик заверил, что лица, которые хотят напасть на его страну, пострадают сами. Он довольно прозрачно намекнул, что врагами Израиля также будет заниматься Моссад.

"Сегодня враги Израиля в Газе и далеко за ее пределами знают, что даже если они попытаются скрыться, мы можем и готовы добраться до них в любой момент", – сказал Нетаньяху.

Он поблагодарил командиров и боцйов ЦАХАЛа и ШАБАКа, а также граждан Израиля – "особенно жителей приграничных районов" – "за поддержку и стойкость, которые позволили нам добиться успеха в этой операции".

Как писал OBOZREVATEL:

– Согласно информации СМИ, первая партия израильских радаров ieMHR уже прибыла в Украину. Эти системы, передачу которых согласовало Минобороны Израиля, а поставки профинансировало правительство Литвы, способны выявлять большие и малые воздушные цели, идентифицировать их и прогнозировать время и место возможного удара.

– В целом Израиль обязался передать Украине 16 радаров. Предварительно, на боевое дежурство уже вступили три из них.

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