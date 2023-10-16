Израиль утверждает, что ликвидировал руководителя разведки ХАМАС. Видео

Руководство Армии обороны Израиля ЦАХАЛ заявило об уничтожении главы региональной разведки ультраисламистской группировки ХАМАС. Боевик был убит в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Об этом сообщили в издании Times of Israel. При этом израильское военное командование предпочло не указывать имя ликвидированного разведчика из Палестины.

ЦАХАЛ бомбардирует регион сектора Газа уже неделю, при этом официальный Иерусалим обещает, что это только начало для террористов. Боевики, которые вторглись в суверенную страну 7 октября, только начал платить цену за свои зверства и он будет уничтожен, сколько бы времени это ни заняло.

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Напомним, Соединенные Штаты категорически предостерегают о последствиях те государства и структуры, которые вступятся за боевиков ХАМАС, ставшими целью для ликвидации Армии обороны Израиля. Президент Байден заверил, что Иерусалим получит все необходимое для защиты своих границ от террористов.

"Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, любому, кто думает воспользоваться этой ситуацией, я хочу сказать одно: не делайте этого. Наши сердца могут быть разбиты, но наша решимость четкая", – сказал лидер американской нации.

Как сообщал OBOZREVATEL, два дня назад ЦАХАЛ объявил об уничтожении командира роты так называемого подразделения "Нухба" "ХАМАС" Али Каши на территории сектора Газа. Именно он организовал резню мирного населения в кибуцах в первые дни после вторжения исламистских боевиков в Израиль.

А еще раньше стало известно, что ликвидированы два высокопоставленных представителя политического офиса этой радикальной организации – Джавад Абу Шаммал и Закария Абу Маамар.

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