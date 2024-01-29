Израиль утверждает, что буферная зона в секторе Газа будет временной: у США другое видение

Израильские официальные лица в последние дни сообщили своим американским коллегам, что буферная зона, которую ЦАХАЛ устанавливает на стороне Газа на границе с Израилем, предназначена только как временная и будет действовать до полного отстранения ХАМАС от власти.

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Об этом пишет издание Times of Israel со ссылкой на анонимного американского чиновника. Он уточнил, что администрация Байдена не соглашается даже на создание временной буферной зоны и озвучила такую позицию по Иерусалиму.

В последнее время ЦАХАЛ разрушал палестинские дома вдоль границы, чтобы создать буферную зону, вызвав тревогу в Вашингтоне, который настаивал на том, чтобы не было сокращения территории Газы после войны.

Напомним, на днях Международный суд ООН обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не намерен прекращать боевые действия в секторе Газа для того, чтобы освободить заложников. Также глава израильского правительства отверг идею Белого дома по созданию двух государств для урегулирования конфликта.

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