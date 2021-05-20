Израиль уничтожил склад оружия ХАМАСа, Ливан снова запустил ракеты: что происходит сейчас. Фото

В ночь на четверг, 20 мая, армия обороны Израиля атаковала несколько целей в секторе Газа, среди них – дом экс-министра юстиции и склад оружия, находившийся в нем.

Также был уничтожен объект военной инфраструктуры в доме одного из командиров боевого крыла ХАМАС Ашрафа аль-Джабри в Хан-Юнисе, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter.

Кроме того, был ликвидирован склад оружия в доме одного из боевиков в Газе, объект военной инфраструктуры в доме Мухаммада абу-Мустафы, командира спецподразделения "Нухба" "Бригад Изаддина аль-Касама" в Хан-Юнисе.

ЦАХАЛ уничтожил объект военной инфраструктуры в доме командира батальона Восточного Рафаха Мухаммада Буаба и объект военной инфраструктуры в доме Усамы абу-Анзы, высокопоставленного боевика в иерархии ХАМАС в Хан-Юнисе.

Израиль также подвергся третьему за неделю обстрелу с территории Ливана – было выпущено четыре ракеты, сообщает AFP. Оружие было запущено из района Сур. кто несёт ответственность за атаку не уточняется.

Армия Израиля ответила на атаку артиллерийским огнём. По информации военных, одну ракету удалось перехватить с помощью "Железного купола", три других, судя по всему, упали в незаселенных местах. Сообщений о пострадавших при обстрелах не поступало.

О развитии конфликта Израиля и Палестины читайте в нашем материале по ссылке. О причинах эскалации можно прочитать здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Армия обороны Израиля за девять дней обострения конфликта с исламистским движением ХАМАС нанесла около 200 ударов по Рималю в городе Газа. Этот ранее элитный район фактически превратился в руины.