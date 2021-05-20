США скоро прекратят поддерживать Израиль в секторе Газа – СМИ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, что США не могут поддерживать Израиль публично и дипломатично в течение долгого времени.

Поэтому ожидают, что Иерусалим вскоре свернет операцию в секторе Газа. Об этом со ссылкой на израильские официальные лица сообщает Axios.

Этому предшествовало то, что Ашкенази 19 мая сказал Блинкену, что Израилю нужно еще несколько дней, чтобы завершить операцию в Газе. По данным издания, Ашкенази пояснил, что у правительства "все еще есть несколько военных целей, которых он надеется достичь в Газе".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ночь на 20 мая армия обороны Израиля атаковала несколько целей в секторе Газа, среди них – дом экс-министра юстиции и склад оружия, находившийся в нем.