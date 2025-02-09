Израиль начал выводить войска из ключевого коридора в Газе

Израиль приступил к выводу войск из ключевого коридора Нецарим, разделяющего Газу на северную и южную части. Это было одним из обязательств, которые Иерусалим взял на себя в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС.

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Боевики ХАМАС уже назвали вывод израильских войск из этого ключевого коридора своей победой и заявили, что "заставили Израиль подчиниться требованиям". Подробности сообщает Associated Press.

Со ссылкой на "официальных лиц Израиля" агентство сообщило в воскресенье, 9 февраля, о начале вывода израильских войск из ключевого коридора Нецарима. Это 6-километровая зона оккупации, которую установил Израиль в секторе Газа во время войны с ХАМАС, и которая отделила север Газы, где шли боевые действия.

"Израиль согласился в рамках перемирия вывести свои силы с 4-мильного (6-километрового) коридора Нецарим, полосы земли, разделяющей север Газы с юга, который Израиль использовал как военную зону во время 15-месячной во войны. В начале прекращения огня в прошлом месяце Израиль начал разрешать палестинцам пересекать Нецарим, чтобы вернуться в свои дома на севере Газы. Вывод сил из этого района позволит выполнить еще одно обязательство по соглашению, которое приостановило 15-месячную войну", – говорится в сообщении.

В АР также рассказали, что в воскресенье на пересекающей Нецарим дороге фиксировались автомобили, нагруженные вещами, в частности чемоданами и емкостями с водой, направлявшиеся на север. В соответствии с соглашением, Израиль должен позволить автомобилям проезжать через дорогу без проверки – и у дороги израильских войск не было.

Боевики уже назвали разблокировку коридора Нецарим своей победой. Представитель этой террористической организации Абдель Латиф Аль-Кануа заявил: вывод израильских войск демонстрирует, что ХАМАС "заставил врага подчиниться нашим требованиям" и что это разрушило "иллюзию Нетаньяху о достижении полной победы".

Израильские чиновники, разговаривавшие с журналистами на условиях анонимности, не уточнили, сколько солдат отводится. В настоящее время войска остаются вдоль границ Газа с Израилем и Египтом, и ожидается, что полный вывод будет обсужден на следующем этапе перемирия. Переговоры по его условиям продолжаются.

Так, недавно в Катар, ставший посредником в переговорах между Израилем и ХАМАС, отправилась израильская делегация. Однако в нее вошли должностные лица низкого уровня, что вызвало опасения, что прорыва в переговорах достичь не удастся. В то же время, запланирован созыв ключевых министров израильского правительства через второй этап соглашения.

Напомним, по условиям первого этапа перемирия, стартовавшего в конце января, в течение 42 дней Израиль постепенно сможет вернуть 33 захваченных во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 заложников. В Газу же должны вернуться сотни палестинских заключенных, также первый этап соглашения предусматривает прекращение огня и доступ гуманитарных грузов в Газу. Соглашение также предусматривало вывод на первом этапе военных Израиля из населённых районов Газы и коридора Нецарим.

На втором этапе стороны должны полностью прекратить огонь и освободить остальных заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных.

На третьем этапе планируется обмен телами погибших. Тогда же могут начаться восстановительные работы в секторе Газа под наблюдением Египта, Катара и ООН.

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