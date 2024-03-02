Израиль согласился на временное прекращение огня, дальше дело за ХАМАС – AP

Израиль в целом одобрил предложенное соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Теперь это соглашение должна утвердить группировка ХАМАС.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на слова высокопоставленного представителя администрации США. Международные посредники в течение нескольких недель работали над заключением соглашения о приостановке боевых действий до того, как 10 марта начнется священный для мусульман месяц Рамадан.

Соглашение, вероятно, позволит доставить помощь сотням тысяч отчаявшихся палестинцев на севере Газы, которые, как опасаются чиновники гуманитарных организаций, находятся под угрозой голода.

Израильтяне "более или менее приняли" это предложение, которое включает в себя шестинедельное прекращение огня, а также освобождение ХАМАС заложников, считающихся уязвимыми, в том числе больных, раненых, пожилых людей и женщин, сказал чиновник.

"Сейчас мяч на стороне ХАМАС, и мы продолжаем настаивать на этом настолько сильно, насколько можем", – добавил он.

Высокопоставленный египетский чиновник сообщил, что посредники Египта и Катара, как ожидается, получат ответ от ХАМАСа во время переговоров в Каире, которые должны начаться в воскресенье. Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен публично обсуждать переговоры.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил Кабмину документ с принципами управления Газой после войны под названием "День после ХАМАС". Он предусматривает назначение для управления разными службами в секторе "местных чиновников", не связанных с терроризмом.

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль будет продолжать войну против ХАМАС в секторе Газа, пока не будут достигнуты все цели, включая уничтожение террористической группировки и освобождение всех заложников. И никакое давление не сможет остановить Иерусалим в достижении этих целей.