Израиль снова нанес удар по Ливану: "Хезболла" выпустила ответные ракеты

Армия обороны Израиля в субботу, 21 сентября, нанесла авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане. Сразу после израильской атаки ливанская "Хезболла" ответила своим обстрелом Израиля.

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Об ударе Армии обороны Израиля сообщили в ЦАХАЛ, не предоставив никаких подробностей. Правда, в Ливане подтвердили взрывы в районе реки Литани вблизи Аль-Хардали и опубликовали соответствующие кадры.

Уже через несколько минут после атаки Израиля боевики "Хезболла" выпустили серию ракет по территории Израиля. По данным ЦАХАЛ, из Ливана на север Израиля было выпущено 25 ракет. Все они были сбиты силами ПВО.

Израильские правоохранители говорят, что получили сообщение о падении обломков ракет, которые нанесли ущерб и спровоцировали пожары.

На видео ниже как раз момент перехвата ливанских ракет в Израиле 21 сентября.

О пострадавших от авиаударов не сообщают ни в Ливане, ни в Израиле.

В настоящее время – 22:30 – сообщают о взрывах в Ливане. В ВВС ЦАХАЛ пока никак не прокомментировали эти взрывы. Однако их активно комментирует ливанская сторона.

В частности, в настоящее время в разных районах Ливана атаковано более 70 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, днем ранее террористы "Хезболлы" выпустили по северу Израиля около 150 ракет - на следующий день после того, как лидер этой группировки боевиков Хасан Насралла поклялся отомстить Иерусалиму за массовые взрывы пейджеров и раций.

Израильская армия обороны ответила на вражеские удары собственными точечными воздушными атаками. Целями были объекты вдоль разрушенной границы с Ливаном.

Примечательно, что эти обстрелы согласно официальной версии представителей "Хезболлы" являются реакцией на израильские удары по селам и домам на юге Ливана, а не на операцию Моссада по подрыву электроники боевиков 17-18 сентября.

По данным СМИ, именно Израиль приложил руку к производству пейджеров, массово взорвавшихся у боевиков террористической организации "Хезболла" в Ливане. Операция по созданию цепочки поставок планировалась не менее 15 лет.

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