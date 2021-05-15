Израиль разбомбил дома трех командиров ХАМАС. Видео атаки

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по дому заместителя главы политбюро одного из лидеров исламистского движения ХАМАС Халиля-Аль-Хайи.

В сообщении ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в Twitter опубликовали соответствующее видео и заявили, что дом якобы использовался как "террористическая инфраструктура" (чтобы посмотреть доскролльте до конца).

Кроме того, как говорится в сообщении, истребители атаковали дом Тисара Мабашара – командира батальона ХАМАС в Хан-Юнисе, и Ази Тамаа – бригадного генерала ХАМАС в Дейр-эль-Балахе.

"Дома служили военной инфраструктурой организации. Повреждение этой инфраструктуры представляет собой ущерб военному потенциалу террористической организации ХАМАС", – сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильские военные нанесли ракетный удар по одиннадцатиэтажному зданию "Аль-Джалаа" в секторе Газа. Там располагались офисы ряда средств массовой информации.