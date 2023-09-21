Израиль представил сверхсовременный танк нового поколения, оборудованный искусственным интеллектом. Фото и видео

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила сверхсовременный танк нового поколения своего основного боевого танка Merkava. Этот ОБТ пятого поколения под названием "Barak" (что означает "Молния") использует искусственный интеллект, что делает его еще более смертоносным.

Об этом сообщил интернет-журнал Interesting Engineering. Отмечается, что новый танк специально разработан для быстрого нацеливания и поражения вражеских сил, прежде чем они смогут нанести удар.

Иерусалим объявил, что танк "Barak", разработанный в последние пять лет совместно Министерством обороны Израиля и ЦАХАЛом, имеет решающее значение для будущего нации.

"Новая эра, начатая танком "Barak", является чрезвычайным скачком и выражением технологических возможностей, постоянно улучшающих и обеспечивающих качественное преимущество ЦАХАЛа как в обороне, так и в наступлении", — заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

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Усовершенствование ОБТ включают новейшие технологии, такие как датчики, искусственный интеллект, сети и системы активной защиты.

"Barak" также получил шлем "IronVision", разработанный компанией Elbit Systems. Шлем будет интегрирован с датчиками на внешней части танка, чтобы предоставить командиру боевой машины периферийное зрение, подобно осмотру пилота истребителя, позволяя ему "видеть" ситуацию за пределами танка с помощью камер и датчиков.

По словам разработчиков, эта система предоставит танку "Barak" возможность обработки изображений, чтобы помочь датчикам танка сортировать данные и распознавать объекты. Благодаря этому водитель, наводчик или командир могут использовать экраны, расположенные внутри танка, для исследования и устранения потенциальных угроз. Контроллер оружия работает как джойстик или ручка управления полетом пилота.

Танк также оснащен системой активной защиты Rafael Trophy и сенсорными экранами и оперативным магазином приложений, чтобы помочь экипажу в миссиях. Кроме того, он может передавать разведывательные данные в режиме реального времени между разными военными подразделениями.

Израиль начал планировать новый танк в 2015 году, чтобы отвечать возникающим эксплуатационным требованиям. В то время израильские танки в основном использовались в Газе, особенно в городах, против нетрадиционных угроз, таких как боевики, оснащенные реактивными гранатометами (РПГ). Проект танка был завершен в 2016 году, а процесс разработки начался в 2018 году. Сейчас танк готов к развертыванию после технологических испытаний в 2020 и 2021 годах.

Детали о количестве заказанных единиц, сроках развертывания и их стоимости в министерстве обороны не сообщили. Однако в ведомстве отметили, что цена сравнима с "Merkava 4M" – около 3,5 миллиона долларов.

Производство нового танка началось в прошлом месяце. Недавно рота 52-го батальона бронетанкового корпуса получила свой первый "Barak".

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль намерен провести несколько крупных совместных военных учений из США. Это произойдет в ближайшие месяцы. Учения будут сосредоточены на противоракетной обороне и скоординированном ударе на Иран.

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