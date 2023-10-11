Израиль подвергся минометным обстрелам с территории Сирии и нанес ответные артиллерийские удары.

Территория Израиля подверглась обстрелу со стороны Сирии. Часть пусков упала на открытой местности.

Об этом сообщили в издании Тimes of Іsrael. Израиль нанес ответные артиллерийские удары по Сирии.

"Некоторое время назад был идентифицирован ряд пусков из Сирии, направленных на Израиль. Часть пусков пересекла израильскую территорию и, предположительно, упала на открытой местности", — говорится в сообщении.

Есть ли пострадавшие или разрушения — на момент публикации неизвестно.

"Военнослужащие ЦАХАЛа наносят ответные артиллерийские и минометные удары в направлении источника запуска в Сирии", – добавили в источнике.

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Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль: на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В частности, массовую резню боевики ХАМАС устроили над участниками фестиваля на границе с Газой: на месте проведения мероприятия обнаружено более 250 тел, часть мирных людей террористы захватили в плен и вывезли в Газу.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единогласно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже более 300 тысяч резервистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦАХАЛ ликвидировал двух лидеров политического крыла ХАМАС. Израиль продолжает наносить авиаудары по объектам в секторе Газа, используемым террористами ХАМАС. В результате одного из них были ликвидированы два высокопоставленных представителя политического офиса этой радикальной организации – Джавада Абу Шаммалу и Закария Абу Маамара. Ликвидированный Джавад Абу Шаммал был министром экономики ХАМАС, а Муаммар возглавлял отдел внутренних связей террористической группировки.

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