Израиль обвинил Иран в атаке на танкер с нефтью, повлекшей гибель двух человек

Израиль обвинил Иран в том, что он стоит за нападением на нефтяной танкер, во время которого погибли два члена экипажа – гражданин Великобритании и гражданин Румынии. Иран пока не комментирует эти обвинения.

Об этом сообщил BBC. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 30 июля в Аравийском море. Танкер-химовоз Mercer Street, который эксплуатируется лондонской компанией Zodiac Maritime, подвергся нападению у берегов Омана.

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Танкер следовал из танзанского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайра. Судно Mercer Street принадлежит японскому судовладельцу и ходит под флагом Либерии. Компания-оператор судна Zodiac Maritime, которая принадлежит израильскому предпринимателю Еялю Офер, сообщила, что речь может идти об атаке пиратов.

В пятницу, 30 июля, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обвинил Тегеран в "иранском терроризме".

"Иран – это не только израильская проблема. Мир не должен молчать", — сказал господин Лапид в своем заявлении.

Иран пока не комментирует обвинения. Однако детали нападения остаются неясными.

Компания Zodiac Maritime подтвердила, что в результате нападения погибли два члена экипажа. Оператор больше не сообщает никаких подробностей происшествия, объясняя, что детали пока устанавливаются.

На данный момент судно своим ходом следует в безопасный порт в сопровождении корабля ВМС США.

Инцидент является серьезным обострением напряженности в регионе. В последние месяцы Иран, и Израиль обмениваются обвинениями в нападении на корабли друг друга. СМИ сообщали о ряде предыдущих инцидентов, во время которых судна были повреждены, но жертв не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Ирана пообещала все выплаты семьям жертв катастрофы самолета МАУ осуществить еще до решения суда. Сейчас над подозреваемыми в причастности к авиакатастрофе в стране идет процесс.

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