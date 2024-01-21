Тысячи демонстрантов вышли на улицы: в Израиле начались митинги с требованием сделать больше для немедленного освобождения заложников

Вечером 20 января тысячи людей в Израиле вышли на акции протеста с требованием к правительству Биньямина Нетаньяху приложить максимум усилий для освобождения заложников, которых удерживают террористы ХАМАС. Одновременные митинги прошли в Тель-Авиве, Кесарии и Иерусалиме.

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На данный момент более 130 заложников удерживаются в секторе Газа палестинскими террористами после нападения 7 октября 2023. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

На митингах, организованных Форумом заложников и пропавших семей, выступали люди, которые требовали прекращения боевых действий в Газе и обмена с ХАМАС для возвращения заложников. Стоит отметить, что часть антиправительственных митингов в Тель-Авиве и Иерусалиме требовали отставки премьер-министра Нетаньяху.

Одна из участниц митинга рассказала, что ее дочь находится в плену у палестинских террористов. Несколько недель назад женщина увидела своего ребенка на одной из трансляций.

"Мне потребовалось некоторое время, чтобы узнать ее, понять, что эта девушка в синей толстовке – моя дочь", – сказала женщина о своей 18-летней дочери.

Митингующие заявили, что израильское правительство имеет возможность заключить сделку с ХАМАС для обмена пленными. Жительница Израиля Чен Гольдштейн-Алмог, которая была похищена в Газу 7 октября из кибуца Кфар-Аза и вернулась вместе со своими детьми во время недельного прекращения огня и обмена пленными в конце ноября, рассказала о тяжелом положении женщин в плену.

По ее словам, пленные женщины в секторе Газа страдают эмоционально и физически. По предварительным данным, боевики ХАМАС все еще удерживают 14 женщин.

Глава женских правозащитных групп "Наамат" Хагит Пеер осудила международные женские организации за то, что они не выступили против актов изнасилования и сексуального насилия в отношении женщин со стороны террористов ХАМАС. Она, как и тысячи других граждан Израиля, призывают к переговорам с боевиками для обмена пленными.

Часть митингующих заявили, что Израиль отчаянно нуждается в новом правительстве, чтобы скорректировать курс страны. Одна из участниц акции протеста заявила, что "некоторые элементы в правительстве представляют собой серьезную опасность для Израиля".

Участница антиправительственного митинга на площади Хабима в Тель-Авиве Ширель Хогег заявила аудитории, что они "являются поколением победы". При этом она добавила, что Нетаньяху "играет в политику с лекарствами для заложников", намекая на сообщения о том, что он скрыл детали сделки по доставке при посредничестве Катара лекарства заложникам в секторе Газа от министра обороны Йоава Галланта.

Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль якобы занимался финансированием палестинской террористической группировки ХАМАС. Также израильское правительство обвинили в том, что оно позволило Катару вливать финансы в сектор Газа. По мнению Борреля, террористов финансировали в попытке ослабить Палестинскую автономию.

Ранее сообщалось, что 16 января террористы ХАМАС выпустили более 50 ракет из сектора Газа по южному городу Нетивот в Израиле. Эта атака стала самым масштабным ракетным обстрелом страны за последние несколько недель.

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