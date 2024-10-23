Израиль нанес удары по военно-морской базе 'Хезболлы' в Ливане: гражданских заранее предупредили о необходимости эвакуации

В текущую ночь Армия обороны Израиля продолжает наносить точечные удары по ливанскому Бейруту. Среди других целей была поражена военно-морская база террористической группировки "Хезболла" в Бейруте. По словам военных ЦАХАЛ, база использовалась "Хезболлой" для хранения скоростных лодок, проведения испытаний, и обучения своих военно-морских сил.

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Также ряд ударов по Бейруту был нанесен по "складам оружия, командным центрам и другой инфраструктуре террористов". Некоторые из целей были под землей, сообщает ЦАХАЛ.

Указанным ударам по Бейруту предшествовало предупреждение ЦАХАЛ о необходимости эвакуации. Предупреждение было адресовано гражданским лицам Бейрута.

Согласно последним сообщениям ЦАХАЛ, среди прочих были поражены три командных центра, принадлежащих воздушным силам "Хезболлы". Это подразделение №127, ответственное за атаки беспилотников на Израиль.

Отдельно сегодня ЦАХАЛ подтвердил "ликвидацию главы исполнительного совета "Хезболлы" Хашема Сафиддина и командующего штабом разведки "Хезболлы" Али Хусейна Хазимы".

"Наземные силы ЦАХАЛ продолжают действовать против террористической группировки на юге Ливана", – добавили израильские военные.

Как сообщал OBOZ.UA, еще накануне в ЦАХАЛ заявили о ликвидации нового лидера ХАМАС, а израильские СМИ опубликовали фото мертвого мужчины, убитого в результате взрыва. ДНК-экспертиза подтвердила, что ликвидирован именно новый главарь ХАМАС.

Также накануне в ЦАХАЛ заявили, что израильская авиация нанесла удар и уничтожила более 65 террористов "Хезболла" на юге Ливана. Кроме того, поражены десятки целей "Хезболла", включая террористические очаги, пусковые установки, направленные на израильских граждан, и объекты террористической инфраструктуры.