В ЦАХАЛ подтвердили смерть предполагаемого преемника лидера 'Хезболлы': подробности спецоперации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила информацию о гибели Хашема Сафиеддина. Его считают вероятным преемником лидера "Хезболла" Хасана Насраллы.

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Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в соцсети Х. Согласно имеющимся данным, Сафиеддин погиб примерно три недели назад в результате авиаудара по главному разведывательному штабу "Хезболлы" в ливанском пригороде Бейрута, известном как Дахия.

Сафиеддин был членом консультативного совета "Хезболлы", который играет ключевую роль в принятии военно-политических решений.

ЦАХАЛ отметил, что он был двоюродным братом Хасана Насралли и оказал значительное влияние в организации. В период отсутствия Насраллы в Ливане Сафиеддин исполнял обязанности генерального секретаря "Хезболлы".

В течение своей жизни он руководил многими террористическими операциями против Израиля и участвовал в важных решениях, касающихся стратегии Хезболлы.

Напомним, накануне в ЦАХАЛ заявили о ликвидации лидера ХАМАС Синвара, а израильские СМИ опубликовали фото мертвого мужчины, убитого в результате взрыва. По многим внешним признакам он очень похож на Синвара. Впоследствии ДНК-экспертиза подтвердила, что ликвидирован именно главарь ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ЦАХАЛ заявили, что израильская авиация нанесла удар и уничтожила более 65 террористов "Хезболлы" на юге Ливана. Кроме того, поражены десятки целей "Хезболлы", включая террористические ячейки, пусковые установки, направленные на израильских граждан, и объекты террористической инфраструктуры.