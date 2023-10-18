Израиль нанес удары по Ливану, в ХАМАС заявили о готовности освободить часть заложников. Главные факты

Ночью и утром среды, 18 октября, Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по территории сектора Газы и Ливану, а еще заявила о ликвидации двух командиров боевиков. Также в ЦАХАЛ привели доказательства того, что поражение больницы в Газе не было их авиаударом, а стало результатом неудачного запуска ракеты палестинской террористической группировкой "Исламский джихад".

Но этом фоне Совет Безопасности ООН соберется, чтобы обсудить "инцидент с больницей" и проголосовать по измененной формулировке резолюции относительно осуждения нападения ХАМАС, когда тот "согласился" освободить часть заложников. А тем временем в страну прибыл президент США Джо Байден. OBOZ.UA собрал ключевые новости по палестино-израильскому конфликту (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Ответ Ливану

Террористическая группировка "Хезболла" утром 18 октября выпустила противотанковую управляемую ракету из Ливана по израильским силам возле Штулы на севере страны, ранив четырех солдат. Эта атака стала по меньшей мере седьмой за последние 24 часа по городам и военным постам на северной границе, на которые претендует группировка.

Армия обороны Израиля ответила террористам артиллерийским обстрелом по источнику ракетного огня на юге Ливана. Накануне же ЦАХАЛ сообщил, что истребители нанесли удары по объектам и наблюдательным постам "Хезболлы" в ответ на ряд атак на границу.

Ликвидация командиров террористов

В ЦАХАЛ заявили, что убили еще двух командиров ХАМАС в секторе Газы, а также поразили десятки других целей за последний день.

По данным военных, были ликвидированы Мухаммад Авдаллах – командир противотанкового ракетного комплекса в городской бригаде ХАМАС в Газе, а также Акрам Хиджази – командующий военно-морскими силами группировки. Они стали объектами нападения в результате разведывательных усилий израильского агентства безопасности Шин Бет и Управления военной разведки.

Военные опубликовали кадры недавних ударов. Отмечается, что они были нанесены по командным центрам ХАМАС, плацдармам, площадкам для запуска противотанковых управляемых ракет, а также военной инфраструктуре, в некоторых из которых есть туннели.

ХАМАС "готов" отдать часть заложников

После нескольких дней напряженных переговоров с участием официальных лиц США, Израиля и Катара ХАМАС выразил готовность освободить женщин и детей, которых держит в плену, заявил американский чиновник группы. При этом добавил, что террористы не держит под стражей всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль 11 дней назад.

Он уточнил, что некоторые удерживаются другой группировкой, базирующейся в секторе Газы, – "Исламским джихадом", еще часть – "случайными оппортунистами из числа граждан Газы". ХАМАС, контролирующий анклав, пытается взять под стражу всех пленников, но заявляет, что "не может этого сделать из-за продолжающихся бомбардировок".

Источники заговорили о переговорах вскоре после того, как представитель террористов сказал NBC News, что они готовы "немедленно освободить всех гражданских заложников" – иностранных и израильских – "если Израиль прекратит свои авиаудары по сектору Газы".

ЦАХАЛ доказал, что за ударом по больнице стоял не он

Армия обороны Израиля опубликовала кадры с беспилотника, которые, по словам военных, доказывают, что смертельный взрыв в больнице Аль-Ахли в секторе Газы не был вызван их боеприпасами. В ЦАХАЛ подчеркнули, что их средства поражения оставили бы на месте попадания воронку, а не горящую парковку и поврежденные крыши.

В ХАМАС заявили, якобы в результате взрыва погибли сотни человек. На кадрах же видно, что возле больницы возник крупный пожар на парковке, но воронки на месте нет. А по словам израильских военных, их удары обычно "оставляют большие дыры в земле".

На кадрах с дрона также заметно, что снаряд попал в крыши близлежащих зданий, которые почти не пострадали. Израиль отверг обвинения в том, что один из его авиаударов стал причиной взрыва, и вместо этого возложил вину за неудачный запуск ракеты "Исламским джихадом".

Совбез ООН проголосует резолюцию по сектору Газы

Совет Безопасности ООН назначил на 18 октября голосование по резолюции, которая изначально осуждала "отвратительные террористические атаки ХАМАС" на Израиль, а также любое насилие против гражданского населения, одновременно призывая к "гуманитарным паузам" для доставки крайне необходимой помощи миллионам жителей Газы.

Переговоры по формулировке проекта документа, автором которого является Бразилия, продолжались весь вторник, а окончательный вариант, по которому будет проведено голосование, так и не был опубликован.

Примечательно, что голосование последовало за отклонением Совбезом в понедельник вечером разработанной Россией резолюции, осуждающей насилие и терроризм в отношении гражданского населения и призывающей к "гуманитарному прекращению огня", но не упоминающей ХАМАС.

Страна-агрессор РФ предлагала две поправки к резолюции Бразилии, по которым будет проведено голосование в первую очередь. Один призывал к "гуманитарному прекращению огня". Другой осудил бы неизбирательные нападения на мирных жителей и нападения на "гражданские объекты" в секторе Газы, такие как больницы и школы.

Байден приехал в Израиль

Президент США Джо Байден 18 октября прибыл в Тель-Авив, чтобы продемонстрировать американскую поддержку Израилю в войне с ХАМАС. Он запланировал переговоры с местными властями по поводу следующих шагов борьбы с терроризмом.

Также в Белом доме информировали о намерениях Байдена встретились с лидерами арабских государств в Иордании. В то же время в Аммане заявили об отмене этой встречи из-за удара по больнице в Газе, в котором они обвиняют Израиль.

На этом же фоне ХАМАС призвал мусульман всего мира к протестам, которые уже начались в ряде стран.

Как сообщал OBOZ.UA, после попадания ракеты по больнице Аль-Ахли в Газе в Турции тысячи человек вышли на протесты. Они собрались возле генконсульства Израиля в Стамбуле, выкрикивали антиизраильские лозунги, а затем атаковали здание дипучреждения.

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