В Стамбуле демонстранты атаковали посольство Израиля, произошли столкновения с полицией. Фото и видео

После попадания ракеты в больницу Аль-Ахли в Газе 17 октября, вследствие чего погибли сотни людей, в Турции тысячи людей вышли на протесты. Они собрались возле Генерального консульства Израиля в Стамбуле, выкрикивали антиизраильские лозунги, а впоследствии атаковали здание дипучреждения.

После попыток участников митинга проникнуть через заграждения полиция применила спецсредства, между полицейскими и демонстрантами произошли столкновения. Об этом сообщает турецкое издание SonDakika.

После прилета ракеты по баптистской больнице Аль-Ахли в Газе, ставшего причиной гибели сотен людей, в Стамбуле вспыхнули массовые протесты. Тысячи людей собрались перед Генеральным консульством Израиля на протест. Участники массовой акции держали флаги Турции и Палестины и выкрикивали лозунги "Убийца Израиль, уходи из Палестины" и "Турецкие солдаты в Газу". Они также бросали камни и запускали фейерверки в здание генконсульства.

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Турецкая полиция перекрыла движение на двух полосах в районе израильского консульства, а также оградила здание. Однако в какой-то момент участники протестов начали прорываться через установленный полицией барьер безопасности. В ответ правоохранители применили для разгона митингующих перцовый газ. Также были применены водометы.

Между участниками протестов и полицейскими начались столкновения.

Как пишет SonDakika, в результате части протестующих удалось прорваться на территорию израильского генконсульства.

Напомним, вечером, 17 октября, в секторе Газа ракета попала по больнице Аль-Ахли, в результате чего погибли, как сообщается, не менее 800 человек. ХАМАС обвинил в случившемся армию Израиля и призвал мусульман по всему миру выходить на протесты. В ответ Израиль, ссылаясь на собственное расследование, возложил ответственность за удар по больнице группировку "Исламский джихад".

Тем временем в мусульманских странах вспыхнули массовые антиизраильские протесты. В Иордании протестующие подожгли посольство Израиля и пытались взять его штурмом. Протесты также проходили в Тунисе, Сирии, Иране и Ливане.

ЕС, Всемирная организация здравоохранения, Лига арабских государств, а также президент Турции Реджеп Эрдоган осудили взрывы в больнице в Газе.

Также Иордания отменила встречи Джо Байдена с лидерами арабских стран, которая должна была состояться в среду, 18 октября. В Аммане президент США должен был встретиться с королем Иордании Абдаллой, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сисси и президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом для обсуждения войны Израиля с ХАМАС.