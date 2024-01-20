Израиль нанес удар по столице Сирии: ликвидированы по меньшей мере четыре иранских офицера разведки. Видео

Армия Израиля нанесла ракетный удар по столице Сирии Дамаск в субботу, 20 января. В результате было разрушено здание, которое использовал Корпус стражей Исламской революции (КСИР), погибли по меньшей мере четверо иранских военных, среди них – глава разведки "Аль-Кудс" (элитное подразделение КСИР) в Сирии Садег Омидзаде и его заместитель Хадж Голам.

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Информацию о гибели четырех членов КСИР подтвердило государственное радио Ирана. А в иранском МИД заявили, что Тегеран "оставляет за собой право на ответ".

Представитель ведомства Нассер Канани заявил, что Тегеран ответит "в подходящее время и в нужном месте", и осудил "эскалацию агрессивных и провокационных атак" со стороны Израиля, цитирует его The Times of Israel.

Израильские военные пока не прокомментировали удар.

В армии Сирии в свою очередь заявили, что многоэтажное здание в квартале Мезза на западе Дамаска полностью разрушено, после того как израильские ВВС выпустили ракеты во время полета над оккупированными Израилем Голанскими высотами. Этот дом использовали иранские советники, которые оказывали поддержку правительству Сирии.

А Сирийский центр мониторинга по правам человека сообщил, что по меньшей мере шесть человек – пять иранцев и один сириец – были убиты в результате ракетного удара, нанесенного в то время, когда представители поддерживаемых Ираном группировок проводили митинг.

Глава центра Рами Абдуррахман заявил, что трое иранцев были командирами, добавив, что еще четыре человека пропали без вести – их ищут под завалами.

В районе прилета были замечены кареты скорой помощи и пожарные машины. В близлежащих зданиях выбиты окна, передает Associated Press.

Бакалейщик, находившийся недалеко от места удара, сообщил, что примерно в 10:15 по местному времени (9:18 по Киеву) услышал серию из пяти взрывов, а позже стал свидетелем того, как уносили тела мужчины и женщины, а также троих раненых.

"Магазин трясло. Я оставался внутри несколько секунд, затем вышел и увидел дым, клубящийся из-за мечети", – рассказал мужчина.

"То, что произошло, было ужасающим. Я потерял сознание", – сказал другий очевидец, живущий неподалеку.

Как известно, авиация Израиля не раз наносила удары по целям в соседней Сирии. Таким образом ЦАХАЛ пытается помешать Тегерану и подконтрольным ему группировкам расширить свое военное влияние в регионе. При этом Иран остается одним из важнейших союзников Сирии.

Новый удар произошел на фоне растущей напряженности на Ближнем Востке, поскольку Израиль продолжает наступление в секторе Газа, отмечает Associated Press. По данным органов здравоохранения Газы, из-за ударов ЦАХАЛ погибли почти 25 тыс. палестинцев.

Напомним, Израиль начал операцию в секторе Газа после беспрецедентного теракта ХАМАС 7 октября, когда погибло 1200 человек и было взято в заложники еще около 250 человек. По оценкам Израиля, около 130 заложников остаются в плену ХАМАС.

В декабре в результате авиаудара Израиля по пригороду Дамаска погиб иранский генерал Сайед Рази Мусави, давний советник КСИР в Сирии. В последние годы Израиль также преследовал палестинских и ливанских боевиков в Сирии.

Иранские и сирийские официальные лица уже давно признали, что у Ирана есть советники и военные эксперты в Сирии, но отрицают наличие каких-либо наземных войск. Тысячи боевиков из группировок, поддерживаемых Ираном, приняли участие в конфликте в Сирии, который начался в марте 2011 года, помогая склонить баланс сил в пользу президента Башара Асада.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал США, что будет настаивать на том, чтобы после войны Иерусалим взял контроль над Западным берегом реки Иордан и сектором Газа. Таким образом он выступил против правления Палестинской автономии после ликвидации группировки ХАМАС.

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