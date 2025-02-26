Израиль нанес массированный ракетный удар по югу Сирии: под прицелом военные командные центры и склады с оружием. Фото и видео

Армия обороны Израиля официально сообщила, что в ночь на 26 февраля нанесла ракетные и авиаудары по военным объектам в Сирии. В частности, удары пришлись по "командным центрам и многочисленным объектам с оружием".

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Согласно сообщению ЦАХАЛ в 23:45, удары наносили ВВС Израиля "в последние несколько часов". Министр обороны Исраэль Кац уточнил, что Израиль "продолжает наносить авиаудары по югу Сирии"

"Присутствие военных сил в южной части Сирии представляет угрозу гражданам Израиля. ЦАХАЛ продолжит свою деятельность, чтобы устранить любую угрозу гражданам нашего государства", – подчеркнули израильские военные.

В свою очередь господин Исраэль Кац предупредил, что Израиль "не позволит южной Сирии превратиться в южный Ливан".

"Мы не поставим под угрозу безопасность наших граждан. Любые попытки сил сирийского режима и террористических организаций страны закрепиться в зоне безопасности на юге Сирии будут встречены огнем", – заявил он.

В агентстве Reuters уточнили, что в ночь на 26 февраля Израилем был атакован город Кисве, расположенный в 20 км к югу от столицы страны Дамаска, а также южная провинция Сирии Дараа. В самом Дамаске также были слышны звуки пролетающих над городом самолетов и несколько взрывов. Агентство ссылается как на местных жителей, так и на источники в службах безопасности нового правительства Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошлого года, сразу после падения в Сирии режима Башара Асада, сухопутные войска Израиля впервые со времен так называемой "войны Судного дня" (в 1973 году) открыто вошли на территорию Сирии.

Израиль официально заявил о создании демилитаризированной пограничной зоны.

В феврале этого года официальные лица Израиля заявили, что их страна не потерпит присутствия ни сил Асада, ни исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" на юге Сирии.