Израиль нанес авиаудар по порту в Сирии, возник масштабный пожар. Видео

Марина Лисничук
Мир
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Израиль нанес авиаудар по порту в Сирии, возник масштабный пожар. Видео

Во вторник, 28 декабря, авиаудар со стороны Израиля якобы поразил порт Латакия в Сирии. В результате возник мощный пожар, который буквально осветил побережье Средиземного моря.

О пострадавших информации нет, передает The Guardian. Сирийские издания сообщают, что это стало вторым подобным ударом по грузовому узлу в этом месяце (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что "воздушная атака" была совершена с использованием нескольких ракет со стороны Средиземного моря. По данным военного источника, процитированного сирийскими госСМИ, они нацеливались на контейнерную площадку в порту. В контейнерах перевозили "моторное масло и запчасти для автомобилей и других транспортных средств".

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СМИ сообщают, что Израиль нанес авиаудар по порту Латакия в Сирии

Отмечается, что это нанесло "значительный материальный ущерб". Вместе с тем о жертвах и пострадавших не сообщается. Губернатор Латакии Исмаил Хилал лишь подчеркнул, что пожарные взяли огонь под контроль.

В результате авиаудара возник пожар

Британский военный мониторинг Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) информирует, что груз был "оружием и боеприпасами". Они взорвались во время "мощных взрывов в городе Латакия и его пригородах". По его словам, непонятно, было это оружие из Ирана или другого поставщика.

Атака пришлась на Латакию

Представитель израильской армии, отвечая на вопрос об ударе, подчеркнул, что военные не комментируют сообщения в иностранных СМИ.

Те со своей стороны напоминают, что с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году "Израиль регулярно наносил авиаудары" по стране-соседу. Они в основном ориентировались на сирийские правительственные войска и поддерживаемые Ираном силы союзников и боевиков "Хезболлы".

Издание Alarabiya News, ссылаясь на данные SOHR, пишет, что в этом году Израиль обстрелял Сирию почти 30 раз, в результате погибли 130 человек, в том числе пятеро гражданских и 125 боевиков. Самой смертоносной с момента начала ударов называют операцию Израиля на востоке Сирии в 2021 году, когда были убиты 57 правительственных военных и боевиков.

Израильские военные отстаивали удары "как необходимую меру, чтобы помешать Ирану, который являлся ключевым сторонником сирийского правительства в конфликте". Он финансирует, вооружает и управляет рядом сирийских и иностранных группировок, которые воюют вместе с регулярными вооруженными силами, главным из которых является ливанская "Хезболла". Глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива обвинил Иран в "продвижении подрывной деятельности и террора" на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре средства противовоздушной обороны Сирии сбили ракеты в небе над Дамаском. Сирийские военные источники заявили, что они были выпущены Израилем.

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