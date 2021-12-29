Израиль нанес авиаудар по порту в Сирии, возник масштабный пожар. Видео

Во вторник, 28 декабря, авиаудар со стороны Израиля якобы поразил порт Латакия в Сирии. В результате возник мощный пожар, который буквально осветил побережье Средиземного моря.

О пострадавших информации нет, передает The Guardian. Сирийские издания сообщают, что это стало вторым подобным ударом по грузовому узлу в этом месяце (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что "воздушная атака" была совершена с использованием нескольких ракет со стороны Средиземного моря. По данным военного источника, процитированного сирийскими госСМИ, они нацеливались на контейнерную площадку в порту. В контейнерах перевозили "моторное масло и запчасти для автомобилей и других транспортных средств".

Видео дня

Отмечается, что это нанесло "значительный материальный ущерб". Вместе с тем о жертвах и пострадавших не сообщается. Губернатор Латакии Исмаил Хилал лишь подчеркнул, что пожарные взяли огонь под контроль.

Британский военный мониторинг Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) информирует, что груз был "оружием и боеприпасами". Они взорвались во время "мощных взрывов в городе Латакия и его пригородах". По его словам, непонятно, было это оружие из Ирана или другого поставщика.

Представитель израильской армии, отвечая на вопрос об ударе, подчеркнул, что военные не комментируют сообщения в иностранных СМИ.

Те со своей стороны напоминают, что с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году "Израиль регулярно наносил авиаудары" по стране-соседу. Они в основном ориентировались на сирийские правительственные войска и поддерживаемые Ираном силы союзников и боевиков "Хезболлы".

Издание Alarabiya News, ссылаясь на данные SOHR, пишет, что в этом году Израиль обстрелял Сирию почти 30 раз, в результате погибли 130 человек, в том числе пятеро гражданских и 125 боевиков. Самой смертоносной с момента начала ударов называют операцию Израиля на востоке Сирии в 2021 году, когда были убиты 57 правительственных военных и боевиков.

Израильские военные отстаивали удары "как необходимую меру, чтобы помешать Ирану, который являлся ключевым сторонником сирийского правительства в конфликте". Он финансирует, вооружает и управляет рядом сирийских и иностранных группировок, которые воюют вместе с регулярными вооруженными силами, главным из которых является ливанская "Хезболла". Глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива обвинил Иран в "продвижении подрывной деятельности и террора" на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре средства противовоздушной обороны Сирии сбили ракеты в небе над Дамаском. Сирийские военные источники заявили, что они были выпущены Израилем.