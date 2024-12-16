Израиль нанес авиационный удар по Тартусу в Сирии, где находилась военная база России. Видео

В ночь на 16 декабря Израиль ударил из авиации по военным объектам в районе прибрежного города Тартус в Сирии. Там взорвались склады с боеприпасами.

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Сирийская обсерватория по правам человека, которая базируется в Великобритании, назвала их "самыми мощными ударами" в этом районе за более чем десятилетие. Об этом передает The Times of Israel.

Отметим, что в порту Тартуса находился 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Спутниковые фото, опубликованные ранее, доказывают: по меньшей мере несколько кораблей ВМФ РФ покинули базу в Тартусе.

По информации СМИ, израильские военные атаковали ряд объектов, включая подразделения ПВО и склады ракет класса земля-земля.

Официальных подтверждений операции со стороны Армии обороны Израиля либо властей страны пока что не поступало.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россия не покидает две свои основные базы в Сирии даже после свержения режима диктатора Башара Асада, бывшего союзника россиян. В то же время, по данным Reuters, Москва отводит своих военных с линии фронта на севере страны и с постов в Алавитских горах.

– Также стало известно, что военные РФ испытывают трудности с эвакуацией из Сирии.

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