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Израиль в ответ на атаку нанес артиллерийский удар по объектам на юге Ливана

Дарья Дурова
Мир
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Ливан выпустил по Израилю снаряд, ЦАХАЛ ответил

Силы обороны Израиля ЦАХАЛ 25 апреля ударили из артиллерии по югу Ливана. Эта атака была ответом на снаряд, который выпустили с ливанской территории по Израилю ранее.

На Twitter-странице израильской армии сообщалось, что в ночь на понедельник снаряд приземлился на открытой местности на севере страны. О жертвах или разрушениях информации нет.

Известно, что перед этим сигнал тревоги в Израиле не прозвучал. По данным местных СМИ, удар пришелся недалеко от поселка Шломи около границы. Взрыв местные жители услышали около 0:30 по местному времени.

Спустя некоторое время военнослужащие ответили на атаку и проинформировали об этом общественность.

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"Артиллерийские силы ЦАХАЛа в настоящее время нацелены на источник запуска в Ливане", – сказано в сообщении.

Добавим: в ночь на 21 апреля из сектора Газа по Израилю были нанесены ракетные удары. ЦАХАЛ заявляет, что это была крупнейшая перестрелка со времен войны 2021 года.

Сообщение пресс-службы ЦАХАЛ.
Скриншот Twitter Israel Defense Forces.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль 14 апреля первым в мире провел успешные испытания лазерного противоракетного оружия. Система получила название "Световой щит".