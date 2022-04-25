Израиль в ответ на атаку нанес артиллерийский удар по объектам на юге Ливана

Силы обороны Израиля ЦАХАЛ 25 апреля ударили из артиллерии по югу Ливана. Эта атака была ответом на снаряд, который выпустили с ливанской территории по Израилю ранее.

На Twitter-странице израильской армии сообщалось, что в ночь на понедельник снаряд приземлился на открытой местности на севере страны. О жертвах или разрушениях информации нет.

Известно, что перед этим сигнал тревоги в Израиле не прозвучал. По данным местных СМИ, удар пришелся недалеко от поселка Шломи около границы. Взрыв местные жители услышали около 0:30 по местному времени.

Спустя некоторое время военнослужащие ответили на атаку и проинформировали об этом общественность.

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"Артиллерийские силы ЦАХАЛа в настоящее время нацелены на источник запуска в Ливане", – сказано в сообщении.

Добавим: в ночь на 21 апреля из сектора Газа по Израилю были нанесены ракетные удары. ЦАХАЛ заявляет, что это была крупнейшая перестрелка со времен войны 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Израиль 14 апреля первым в мире провел успешные испытания лазерного противоракетного оружия. Система получила название "Световой щит".