Из сектора Газа выпустили ракеты по Израилю: ЦАХАЛ нанес ответные удары

В ночь на 21 апреля из сектора Газа нанесли ракетные удары по Израилю. ЦАХАЛ заявляет, что это была крупнейшая перестрелка со времен войны 2021 года.

В ответ армия обороны Израиля провела несколько воздушных налетов на Газу, в частности, на военный пост ХАМАС, террористический туннель, подземный завод по производству ракет и комплекс ПВО. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

ЦАХАЛ заявил, что его система противоракетной обороны "Железный купол" приняла выстрелы за ракетный залп, что первоначально казалось признаком значительной эскалации конфликта. Но к концу ночи армия подтвердила, что за всю ночь по Израилю была выпущена только одна ракета.

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Этот запуск произошел около 22:30 вечером 20 апреля, когда осколки ракеты попали в припаркованный автомобиль и стену возле дома в городе Сдерот. Менее чем через три часа ЦАХАЛ заявил, что ответил авиаударами в центре Газы по военному посту, а также по туннельному комплексу, содержащему химикаты, используемые для производства ракетных двигателей. Армия обороны Израиля заявила, что ее атака нанесла серьезный удар по процессу производства ракет в Газе.

Первоначально объявив о сбитии четырех ракет, Армия обороны Израиля под утро опубликовала заявление, в котором разъяснялось, что срабатывание "Железного купола" было вызвано выстрелами, а не ракетами. Армия добавила, что выясняет, что причинило неисправность ПВО.

По предварительным данным, никто из израильтян непосредственно не пострадал в результате ракетного обстрела ранее ночью, но три человека получили легкие ранения во время перемещения к бомбоубежищам.

Стоит отметить, что ракетные обстрелы на этой неделе положили конец почти четырехмесячному периоду затишья на границе с Газой. Ракетный обстрел вечером 20 апреля произошел в конце напряженного дня в Иерусалиме, когда полиция не позволила израильским националистам пройти маршем через Дамасские ворота Старого города – популярное место сбора палестинцев в Восточном Иерусалиме. ХАМАС в свою очередь пригрозил атаковать, если марш состоится.

Кроме того, в последние дни произошли ожесточенные столкновения между палестинскими бунтовщиками и полицией на Храмовой горе в Иерусалиме, в результате которых десятки палестинцев и несколько полицейских получили ранения. ХАМАС и другие базирующиеся в Газе террористические группировки неоднократно называли священное место горячей точки "красной линией". Действия полиции по подавлению беспорядков там в прошлом году стали одним из факторов, спровоцировавших 11-дневную войну в Газе в мае 2021 года.

Напомним, накануне в Иерусалиме в пятницу вспыхнули столкновения между десятками палестинцев, которые устроили погром, и израильскими правоохранителями. В результате столкновений пострадали 70 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта палестинцы совершили теракт в Тель-Авиве, в результате которого погибли шесть человек. Среди жертв теракта также оказались двое украинцев.