Израиль ликвидировал еще одного лидера ХАМАС: его называли 'бойцом с девятью жизнями'

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию Мухаммеда Дейфа, командующего военным крылом ХАМАС. Это произошло в результате удара по Сектору Газа.

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Дейф был признан организатором нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Об этом ЦАХАЛ сообщает в соцсети Х.

Дейф возглавлял военизированное крыло ХАМАС – бригады "Из ад-Дин аль-Кассам" – с 1996 года. Израильские спецслужбы не раз пытались его убить. Палестинцы называли его "мозгом" группировки, тогда как израильтяне считали его "бойцом с девятью жизнями" из-за многочисленных попыток убийства, бегства из тюрьмы и переживания покушений на жизнь.

Что известно о Мухаммеде Дейфе

Мухаммед Дейф, также известный как Мухаммед Диаб аль-Масри, родился в Газе в 1965 году. Он присоединился к ХАМАС в 1987 году, когда организация только формировалась. Дейф разработал схемы строительства тоннелей для боевиков ХАМАС и руководил "операциями возмездия" после убийства Яхьи Айяша в 1996 году.

Задержанный израильскими силами в 2000 году Дейф смог убежать и пережил многочисленные покушения. Самое серьезное покушение на его жизнь произошло в 2002 году, когда он потерял один глаз, а, по данным израильских источников, мог также потерять ноги и руки.

В 2014 году во время израильской операции в Секторе Газа его жена и двое детей погибли, но Дейф снова смог избежать гибели.

Напомним, вечером во вторник, 30 июля, ЦАХАЛ нанес точечный удар по Бейруту. В результате были ликвидированы один из лидеров "Хезболлы", ответственный за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и смерть многих израильских граждан.

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