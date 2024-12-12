Израиль готовится нанести авиационные удары по ядерным объектам Ирана – The Times of Israel

Израильские военные рассматривают возможность нанесения авиационных ударов по ядерным объектам Ирана, учитывая последние геополитические изменения в регионе. По словам представителей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), после ослабления прокси групп Ирана на Ближнем Востоке и краха режима Башара Асада в Сирии открывается окно возможностей для реализации таких операций.

Видео дня

Об этом пишет израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel. Издание отмечает, что израильские военно-воздушные силы (IAF) активно наращивают свою боеготовность для потенциальных ударов по ядерным объектам Ирана.

Военные аналитики предполагают, что на фоне изоляции Тегеран может ускорить разработку ядерного оружия, пытаясь компенсировать потерю влияния из-за ослабления союзников, таких как Хезболла в Ливане.

Хотя Иран постоянно отрицает, что стремится создать ядерное оружие, данные разведок США и МАГАТЭ свидетельствуют, что Иран имел организованную военную ядерную программу до 2003 года и продолжал развивать ее вне гражданских нужд.

Израиль настаивает, что Тегеран никогда полностью не отказывался от разработки оружия, многие ядерные объекты страны расположены в подземных укрепленных комплексах.

Воздушное превосходство в Сирии

Последние события в Сирии создают новые условия для действий израильской авиации. На этой неделе IAF объявили, что достигли полного воздушного превосходства сирийского воздушного пространства.

В ходе недавних ударов Израиль уничтожил 86% систем противовоздушной обороны бывшего сирийского режима, включая 80% комплексов SA-22 (Pantsir-S1) и 90% SA-17 (Buk). Это позволяет израильским ВВС действовать без значительного сопротивления как в Сирии, так и потенциально во время ударов по Ирану.

Подготовка к атаке

На фоне этих успехов Израиль продолжает готовиться к возможным масштабным операциям против Ирана. ЦАХАЛ неоднократно заявлял, что не позволит Тегерану создать ядерное оружие, представляющее прямую угрозу безопасности Израиля. Израильские военные уже наносили удары по ключевым военным объектам Ирана в ответ на ракетные обстрелы со стороны иранских прокси.

Новые возможности в Сирии, в том числе уничтожение противовоздушных систем, позволяют израильской авиации обеспечить более безопасный проход для потенциальных будущих ударов по Ирану.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран резко ускорил процесс обогащения урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия. По данным МАГАТЭ, у Тегерана уже достаточно материала, чтобы при дальнейшем обогащении изготовить четыре ядерных заряда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!