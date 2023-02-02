Впервые за 500 лет нейтралитета Швейцария может пересмотреть политику по экспорту оружия – Politico
Швейцария переосмысливает политику нейтралитета и законы о реэкспорте оружия на фоне войны в Украине. Правительство страны рассматривает инициативы по предоставлению разрешения партнерам снабжать ВСУ оружием своего производства. Однако изменения могут наступить слишком поздно для Украины.
Об этом пишет Politico. Ранее Берн заблокировал поставки оружия и боеприпасов швейцарского производства в Украину. С такими просьбами обращались Германия, Испания и Дания.
Законодательство Швейцарии запрещает военную помощь государствам, где идет война. Однако в стране появились политики, настаивающие на переменах. Среди них глава Свободной демократической партии Тьерри Буркарт.
"Мы нейтральны и будем оставаться таковыми, но в нынешней ситуации мы фактически мешаем нашим западным партнерам поддерживать Украину", – заявил Буркарт.
Он выступил с инициативой разрешить реэкспорт оружия в Украину без необходимости запрашивать прямое разрешение у правительства Швейцарии.
Помимо того, что такое предложение он выдвинул на национальном уровне еще в июне прошлого года, оно окончательно не утверждено и еще только будет рассматриваться.
В пятницу, 3 февраля, комитет по безопасности Государственного совета Швейцарии обсудит инициативу Буркарта, которая может получить поддержку у всех партий. В таком случае будут внесены поправки в закон, одобряющие поставки швейцарского вооружения через 5 лет после его получения.
Но во время войны пять лет – это целая вечность, и европейские страны хотят отправить оружие в Украину уже сейчас, отмечает издание.
Поскольку швейцарские политики четко понимают, что военные часы тикают, они выдвинули и другие инициативы. Среди них Lex Ukraine, которая предусматривает срочное внесение поправок в Закон об экспорте с разрешением на поставки оружия для ВСУ, необходимого для защиты от российской агрессии.
Если эта инициатива будет одобрена обеими палатами парламента, она может вступить в действие немедленно, но с окончанием в 2025 году.
Правда, некоторые швейцарские политики уже высказались против. По их мнению, предложение нарушает принцип нейтралитета, если реэкспорт будет позволен в одну воюющую страну, но не в другую.
А остальные законодательные инициативы требуют много времени. Обычно подобный процесс в Швейцарии занимает в среднем около четырех лет, говорят эксперты.
Следует заметить, что Швейцария имеет старейшую историю политики нейтралитета, она оставалась нейтральной на протяжении почти пяти веков.
В 1815 году международно признанный нейтралитет страны был установлен Парижским договором.
Он предусматривает, что страна не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Согласно законодательству, Берн не может напрямую поставлять оружие воюющим странам, а также не разрешается его реэкспорт.
Как сообщал OBOZREVATEL, в политических кругах Швейцарии обсуждается возможная продажа танков Leopard странам, которые их поставляют Украине. Таких боевых танков в Швейцарии в избытке.
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