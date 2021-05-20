Израиль 200 ударами разбомбил престижный район города Газа. Фото

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за девять дней обострения конфликта с исламистским движением ХАМАС нанесла около 200 ударов по Рималю в городе Газа. Этот ранее элитный район фактически превратился в руины.

Как пишет АР, многие кафе, рестораны, магазины и дома, а также набережная Рашид-стрит с ее отелями в районе Рималь превратились в груду камней. Местные жители заявляют, что таких сильных обстрелов не было уже давно.

50-летний житель Рималя Абу Ахмад Аль-Хассанат сказал, что когда в городе взрываются ракеты, "весь дом трясется, как при землетрясении".

Мужчина переехал в этот район из южной части Газы, которую он ранее считал слишком опасной – предыдущий дом его семьи был разрушен во время конфликта Израиля и ХАМАСа в 2014 году.

"Я думал, что на этот раз в безопасности. Но, к сожалению, мой дом был разрушен. Это уже третий раз. Я не знаю, куда еще пойти, чтобы спастись", – сказал Аль-Хассанат.

При этом в среду, 19 мая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил иностранным послам, что боевики используют туннельную инфраструктуру под районом Рималь.

Кроме того, израильские военные регулярно звонят жителям Газы, чтобы заранее предупредить их об атаках по зданиях – чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Один из таких случаев произошел с 47-летним Моейном Аббасом, владельцем магазина замороженных продуктов в районе Тель Аль-Хава. Он рассказал, что сидел со своими соседями, когда к нему позвонил офицер израильской армии.

"Он сказал мне: "Мы собираемся бомбить дом твоего соседа". Я бегал из дома в дом, чтобы сказать всем, чтобы они эвакуировались, а израильский офицер оставался на другом конце линии", – вспомнил мужчина.

Как ранее писал OBOZREVATEL: