Считают 'предательством': правительство Словакии обратилось в полицию из-за решения предшественников дать Украине самолеты и ПВО

Правительство Словакии обратилось в полицию с просьбой провести расследование против бывшего кабинета министров и министра обороны Ярослава Надя через переданные Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб". Как заявили в правительстве Фицо, отправка Киеву словацких средств ПВО поставила под угрозу воздушное пространство Словакии и жизнь ее граждан.

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Об этом заявил государственный секретарь Министерства обороны Словакии Игорь Мелихерна на брифинге 21 июня. Его цитирует Reuters.

Мелихерна обвинил Ярослава Надя в измене.

"Я убежден, что Надь предал Словакию. Министерство обороны подает уголовную жалобу по подозрению в совершении преступления диверсии, государственной измены, злоупотреблении властью и невыполнении фидуциарных обязанностей", – заявил госсекретарь Минобороны.

Среди аргументов в пользу иска Мелихерна привел тот факт, что правительство Эдуарда Гегера, распорядившееся передать Украине МиГ-29, было переходным, а потому имело ограниченные полномочия принимать внешнеполитические решения.

Издание отмечает, что новое правительство под руководством Роберта Фицо резко изменило политику после того, как пришло к власти в октябре прошлого года и прекратило любые военные поставки в Украину.

Напомним, в марте 2023 года тогдашнее словацкое правительство Эдуарда Гегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29, большинство из которых не работали, и часть зенитно-ракетных комплексов "Куб" советского производства.

Братислава прекратила использование своих МиГ-29 еще летом 2022 года из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию – ранее этим занимались вернувшиеся на родину российские техники. В то же время Воздушные силы ВСУ активно летают на МиГах, поэтому им пригодились словацкие истребители.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2023 года Словакия завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. Она стала первой страной-членом НАТО, предоставившей Вооруженным силам Украине боевые самолеты.

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