Из-за политики России мир находится под самой серьезной угрозой со времен Холодной войны, – главы разведок США и Британии

Международный мировой порядок снова находится под угрозой, причем такой, какой мир "не видел со времен Холодной войны". В первую очередь из-за "безрассудной диверсионной кампании" России по всей Европе, но действия Китая также несут глобальную угрозу.

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Так считают главы разведок Британии и Соединенных Штатов Ричард Мур и Билл Бернс соответственно. Как отмечается в их заявлении для Financial Times, "вызовы прошлого не только ускоряются в настоящем, но и осложняются технологическими изменениями". И как пример – глобальная гибридная, информационная война, которую сейчас РФ ведет против всего мира.

"Мы продолжаем работать вместе, чтобы прервать безрассудную диверсионную кампанию по всей Европе, которую ведет российская разведка, и циничное использование ею технологий для распространения лжи и дезинформации", – заявили разведчики.

Захватническая война России будет проиграна, и "Путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины", уверяют Мур и Бернс.

Разведчики подчеркивают, что общие мировые вызовы становятся "технологичными".

"Этот конфликт продемонстрировал, что технологии, применяемые вместе с чрезвычайной храбростью украинцев, могут изменить ход войны. Конфликт в Украине стал первой войной, объединившей программное обеспечение с открытым кодом с передовыми технологиями на поле боя, использованием спутниковых изображений, технологией БПЛА и морских дронов, кибервойной высокого и низкого уровня сложности и т.д. – в таком невероятном темпе и масштабе", – отмечают руководители ЦРУ и МИ6.

Также "подъем Китая является одним из главных геополитических вызовов 21 века", добавляют Мур и Бернс. Третьим вызовом назван международный терроризм.

Разведчики уверяют, что только сохранение технологического преимущества способно обеспечить общее интеллектуальное преимущество и соответственно противостоять указанным вызовам. Именно поэтому ЦРУ и МИ6 "используют и обучают искусственный интеллект, используют облачные технологии и сотрудничают с крупнейшими инновационными компаниями".

"Международный мировой порядок, то есть система, которая привела к относительному миру и стабильности и обеспечила рост уровня жизни, находится под угрозой, которую мы не видели со времен холодной войны. Но успешная борьба с этим риском лежит в основе взаимоотношений разведчиков", – отметили руководители ЦРУ и МИ6.

В свою очередь, украинская разведка говорит, что в ближайшее время в России произойдут значительные изменения в руководстве силового блока государства-агрессоры. Их увидят уже в течение двух месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Буданов заявил, что за время полномасштабной войны с Россией у Украины появилось собственное дальнобойное вооружение. В частности, беспилотники ГУР могут поражать военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км, а также оружие собственного производства превратило в реальность вытеснения России из Черного моря.

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