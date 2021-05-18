Из сектора Газа эвакуируют 80 украинцев – МИД

В среду, 19 мая, планируется эвакуация 80 украинских граждан из сектора Газа. Преимущественно это члены семей работников Министерства иностранных дел Украины.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в МИД. Отметим, что ранее около 80 украинцев выразили желание эвакуироваться из сектора Газа из-за обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Им предложили сформировать список и направить в диппредставительства для дальнейшей обработки.

Добавим, что в секторе Газа проживает оценочно 1600 украинцев, преимущественно украинские женщины, состоящие в браке с палестинцами, и члены их семей.

О развитии конфликта Израиля и Палестины читайте в нашем материале по ссылке. О причинах эскалации можно прочитать здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которых подтвердил твердую поддержку права страны на защиту от неизбирательных ракетных обстрелов.