Из сектора Газа эвакуировали еще 59 граждан Украины: все подробности

Украина продолжает эвакуацию своих граждан из сектора Газа. Еще одну группу украинцев вывели с территории палестинского анклава, где идут боевые действия.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле. Очередной этап эвакуации граждан Украины из сектора Газа продолжается.

Дипломаты отметили, что на территорию Египта вывезено 59 наших граждан и членов их семей. Среди эвакуированных 15 детей, 37 женщин и 8 мужчин.

"Благодаря усилиям представителей ГУР МО Украины и дипломатических работников посольств Украины в Израиле и Египте, эвакуация прошла успешно", – подчеркнули в посольстве. Все эвакуированные украинские граждане находятся в гостинице на территории Египта, в ближайшее время они будут перевезены в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, к эвакуации украинских граждан из Газы привлечены не только украинские дипломаты, но и ГУР. О причинах, по которым израильские и египетские власти не всегда выпускают украинских граждан, нам рассказал посол Корнийчук.

А тем временем Израиль принял соглашение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа. Теперь террористическая организация ХАМАС должна согласиться освободить часть заложников, чтобы договоренность о временном перемирии вступила в силу.

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