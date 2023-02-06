Из-под завалов разрушенного дома в Турции спасли ребенка. Видео

В понедельник, 6 февраля, Турцию всколыхнули два сильных землетрясения, еще одно произошло в стране уже после обеда. В результате этого погибло около тысячи человек, а многие все еще находятся под завалами.

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На местах разрушенных домов работают спасатели. В сети появилось видео, как им удалось спасти ребенка, который был под завалами.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как спасатели достают пострадавшего малышку из кучи строительного мусора, который после землетрясения образовался на месте здания. Девочка чудом выжила.

Напомним, в центральной части Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8: в ряде провинций разрушено большое количество зданий, а также вспыхнули пожары на газопроводе. По состоянию на 09:00 6 февраля по меньшей мере 912 человек погибли и 5385 пострадали, есть ли среди них украинцы – выясняется.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что произошедшее рано утром землетрясение стало крупнейшей бедой в стране с 1939 года, добавив, что в результате обрушилось 2818 зданий.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Турции, заявив о готовности помочь стране.

В то же время жители России начали злорадствовать по поводу катастрофы, постигшей Турцию. Они в большинстве своем порадовались гибели сотен людей и даже приплели к трагедии войну РФ против Украины, заявив, что это "за "Байрактары".

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января мощное землетрясение произошло в Иране на территории провинции Западный Азербайджан. Оно унесло жизни не менее двух человек, еще более 120 получили ранения.

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