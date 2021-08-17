Из Афганистана хотят эвакуироваться 120 украинцев. Эксклюзивные подробности от МИД

Из Афганистана хотят эвакуироваться 120 украинцев, Министерство иностранных дел поддерживает с ними связь. Их должны вывезти самолетом из аэропорта Кабула.

Об этом OBOZREVATEL рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко. Он добавил, что Украина прилагает усилия, чтобы эвакуировать своих граждан как можно быстрее, ведь сейчас на территории Афганистана начал действовать запрет полетов для гражданских воздушных судов.

"По состоянию на утро, 120 граждан Украины и члены их семей сказали о желании эвакуироваться из Афганистана. Речь идет об украинцах афганского происхождения и лицах, работающих по частным контрактам", – рассказал Николенко.

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Он добавил, что эвакуировать граждан будут только в безопасных условиях. Параллельно МИД прорабатывает и другие варианты эвакуации.

"Хочу заверить, что Украина не оставит своих граждан в Афганистане на произвол судьбы. Те украинцы, которые находятся в стране и хотят вернуться, должны немедленно сообщить о себе посольство в Таджикистане или Пакистане", – добавил Николенко.

Кроме того, родственники могут обратиться за помощью на горячую линию МИД и дипломаты спланируют самый безопасный вариант помощи нашим гражданам.

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