Военный самолет Германии пять часов кружил над Кабулом, ожидая посадки: выяснились подробности

Немецкий военный транспортный самолет типа А400М, отправленный в Афганистан Бундесвером забрать граждан ФРГ и убегающих от талибов афганцев, из-за большого количества людей на взлетно-посадочной полосе порядка пяти часов кружил над Кабулом, ожидая посадки. За это время самолетом было израсходовано практически все топливо.

Как рассказал Bild, еще несколько минут – и борту пришлось бы отправиться на дозаправку в Узбекистан. Однако американским военным удалось убрать людей с взлетно-посадочной полосы и тот приземлился.

Перед этим еще один самолет после цикла ожидания в воздухе отправился на дозаправку в Ташкент. Всего Берлин направил в Кабул четыре своих борта.

Известно, что четыре самолета А400М должны в следующие несколько дней перевезти эвакуируемых в Узбекистан, откуда они чартерными рейсами отправятся в Германию.

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Как рассказало издание, борту, все-таки приземлившемуся в аэропорту, удалось вывезти их захваченной страны талибами лишь семь человек, которые были в списке на посадку. Остальных, как сообщили источники СМИ, просто не смогли доставить в аэропорт из-за комендантского часа, который ввели в столице Афганистана талибы.

"Фактически, как минимум 57 сотрудников посольства и 88 других немцев, которых должны были эвакуировать, остались в Афганистане", – написало издание.

В Германии рассчитывают вывезти оставшихся на территории страны своих граждан уже в ближайшее время.

Ранее Германия заявила, что примет до 10 тысяч беженцев из Афганистана.

В свою очередь Ангела Меркель признала, что Берлин неправильно оценил развитие ситуации, рассчитывая, что правительства есть больше времени для эвакуации своих граждан.

Теперь, по ее словам, в первую очередь необходимо сделать все возможное для обеспечения безопасности соотечественников, а также местных помощников, работавших с немецким правительством и неправительственными организациями ФРГ.

Из аэропорта Кабула сейчас улетают только военные самолеты, которые осуществляют эвакуацию дипломатов и гражданских. Коммерческие рейсы аэропорт не принимает.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник утром из Афганистана возобновились рейсы для эвакуации дипломатов и гражданских лиц.