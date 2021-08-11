Глобальное потепление набрало беспрецедентную скорость: чем это грозит

Многочисленные экстремальные погодные явления на планете, которые фиксируются в последнее время, будут проходить на Земле еще чаще. Они стали результатом глобального потепления, вызванного деятельностью человека, которое происходит с беспрецедентной скоростью.

О такой угрозе заявили ученые из межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Их отчет о катаклизмах, с которыми вскоре столкнется человечество, опубликован на сайте ведомства.

"Многие из наблюдаемых изменений климата беспрецедентны за тысячи, если не сотни тысяч лет, а некоторые из уже начавшихся изменений – например, продолжающееся повышение уровня моря, – необратимы в течение сотен или тысяч лет", – отметили специалисты.

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Они подчеркнули, что помешать изменениям климата сможет уменьшение выбросов двуокиси углерода, а также других парниковых газов в атмосферу. В таком случае качество воздуха быстро станет намного лучше.

При этом эксперты утверждают: может понадобиться не менее 20-30 лет для того, чтобы стабилизировалась глобальна температура на Земле.

На сегодня от изменения климата страдают все регионы мира. Но последствия аномальных погодных явлений, считают ученые, со временем будут только увеличиваться.

"При глобальном потеплении на 1,5°C будет расти количество периодов жары, наблюдаться более длительные сезоны тепла и короткие – холода. При глобальном потеплении на 2°C экстремальные температуры будут чаще достигать критических пороговых значений для сельского хозяйства и здравоохранения", – говорится в научной работе.

Последствия изменения климата:

усиливается круговорот воды , что вызывает более интенсивные дожди и связанные с ними наводнения в одних регионах, а также более сильную засуху в других;

меняется характер выпадения осадков – ученые предполагают, что их количество в высоких широтах увеличится, а на большей части субтропиков уменьшится;

подъем уровня моря , который продолжится в прибрежных районах в течение XXI века и приведет к более частым наводнениям в низменных районах, эрозии прибрежных районов;

дальнейшее потепление, которое усилит таяние вечной мерзлоты и сокращение ледников в Арктике.

Как сообщал OBOZREVATEL, климатолог Светлана Краковская отметила, что изменения климата становятся очевидными, с ними столкнулся весь мир и это проявляется нетипичными для большинства регионов погодными явлениями. По ее словам, в ближайшие годы и Украине стоит ожидать еще больше тропических ночей, пять летних месяцев и теплой зимы.