Италия вывела из Ливана часть контингента, а США не планируют увеличивать военное присутствие на Ближнем Востоке: что происходит

На фоне возможной наземной операции Армии обороны Израиля в Ливане, направленной против "Хезболлы", Италия заговорила о сокращении численности своей военной миссии в этой стране. Тем временем в США опровергли планы развертывания большего количества американских сил на Ближнем Востоке.

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Глава итальянского МИД Антонио Таяни сказал, что соответствующее решение уже принято. "Мы сократили присутствие нашей миссии в Ливане, отвечающей за обучение ливанских военных", – процитировало политика агентство ANSA.

Таяни заверил, что безопасности итальянских солдат, которые находятся на территории Ливана в рамках UNIFIL (миротворческих сил ООН), уделяется большое внимание. "Но сейчас нам ничего не угрожает", – сказал он.

Глава МИД рекомендовал гражданам Италии немедленно покинуть Ливан. "Пока мы не проводим эвакуацию, но в случае необходимости готовы это сделать", – отметил министр.

Несмотря на рост напряжения в регионе, президент США Джо Байден 30 сентября заявил журналистам, что не рассматривает наращивание американских сил на Ближнем Востоке.

В ответ на вопрос, будут ли США развертывать больше войск, Байден ответил: "Нет".

Он также подтвердил, что планирует переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

В американском Госдепартаменте в свою очередь заверили, что поддерживают постоянную связь с Израилем и обсуждают действия ЦАХАЛ, такие как удары по объектам "Хезболлы" в Ливане.

"Пока они сказали нам, что происходят ограниченные операции, сосредоточенные на ударах по инфраструктуре "Хезболлы" вблизи границы. Но мы ведем постоянные разговоры с ними об этом", – говорил 30 сентября спикер Госдепа Мэтью Миллер.

Отметим, что поздним вечером 30 сентября в сети появились неподтвержденные официально данные о росте напряженности в южном приграничье Ливана. Некоторые утверждали: ЦАХАЛ якобы начал там наземную операцию.

В это же время верифицированные источники информировали об активной работе израильских ВВС по объектам "Хезболлы" (в том числе в ливанской столице Бейруте).

Как сообщал OBOZ.UA, всего лишь неделю до этого в Иерусалиме заявляли, что сосредоточены только на авиаударах по Ливану и в ближайшем будущем не планируют наземной операции. Но 30 сентября СМИ заявили, что Соединенные Штаты якобы получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении ЦАХАЛа на территорию Ливана.

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