Италия после жесткого локдауна переходит в 'желтую' зону: что разрешат

С понедельника, 26 апреля, большая часть итальянских городов переходит в "желтую" зону карантина, что означает ослабление ряда карантинных ограничений.

Об этом пишет издание Ansa. В частности речь идет о 13 регионах и двух автономных провинциях: Абруццо, Кампания, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Лигурия, Ломбардия, Молизе, Марке, Пьемонт, Тоскана, Умбрия, Венето и автономные провинции Больцано и Тренто.

В этих регионах ресторанам и барам будет разрешено принимать посетителей на открытых площадках. Также с определенными ограничениями откроются кинотеатры, театры и музеи.

До этого вся Италия находилась в "красной" или "оранжевой" зонах. Теперь в "оранжевой" останутся пять регионов, а в красной – только Сардиния.

Издание напомнило, что дистанцирование и использование маски остается обязательным по всей стране даже на открытом воздухе.

Напомним, 3 апреля в Италии начал действовать трехдневный локдаун для того, чтобы предотвратить всплеск случаев заболевания COVID-19 на католическую Пасху 4 апреля. Регионы отнесли к "красной" зоне и ввели там высокий уровень ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине не будут менять действующую модель адаптивного карантина на праздничные дни в начале мая, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.