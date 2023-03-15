Истребители НАТО перехватили российский самолет у границ Эстонии: подробности инцидента

Истребители ВВС Великобритании и Германии были подняты в небо для перехвата пролетавшего вблизи границ Эстонии российского самолета. В итоге российский самолет не вошел в воздушное пространство Эстонии, которая является членом НАТО.

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Об этом сообщили в среду в министерстве обороны Великобритании. Там напомнили, что британские и немецкие самолеты будут совместно патрулировать небо в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии до конца апреля.

"Истребители Eurofighter Typhoon поднялись в небо во вторник после того, как российский самолет-заправщик не смог связаться с эстонской авиадиспетчерской службой. Российский самолет, впрочем, не входил в воздушное пространство Эстонии, которая является членом НАТО", – говорится в заявлении минобороны Британии.

Как известно, подобные инциденты случались часто и до того, как Россия вторглась в Украину – самолеты НАТО ежегодно совершают около 400 таких перехватов. Но этот случай произошел сразу после столкновения российского самолета и американского беспилотника над Черным морем, поэтому вызвало повышенное внимание.

Напомним, 14 марта над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Российский истребитель столкнулся с дроном США и повредил его.

Бригадный генерал ВВС США Пат Райдер заявил, что Соединенные Штаты Америки проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне заявили, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

В американском Институте изучения войны считают, что инцидент в Черном море, когда российские истребители перехватили беспилотник США MQ-9 Reaper, не приведет к прямому конфликту между Москвой и Вашингтоном.

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