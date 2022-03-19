Путин дал понять, что все страны НАТО в опасности – министр обороны Британии

Президент РФ Владимир Путин в своих угрозах дал понять, что НАТО находится в опасности. Такое мнение выразил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, это является причиной усиления сил Альянса на восточном фланге. Об этом сообщает издание Sky News.

"Путин ясно дал понять в своих угрозах, что все мы подвергаемся риску", – сказал Уоллес, описывая увеличение развертывания войск среди стран НАТО в отдельных частях Европы.

Также глава оборонного ведомства высоко оценил реакцию Великобритании на войну России против Украины. Также Уоллес отметил, что в настоящее время в пути находится дополнительное вооружения для Украины.

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Напомним, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность участия НАТО в войне, начатой РФ против Украины. Но он заверил, что будет пытаться приложить все усилия для скорейшего прекращения вооруженной агрессии России.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что вторжение России в Украину показало, что архитектура европейской безопасности должна быть пересмотрена. А НАТО оказалось неспособным быть той силой, что может остановить агрессора.

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