"История рассудит": в Китае назвали войну в Украине "кризисом" и назвали "единственный выход" из нее

В Китае заявили, что "кризис в Украине" – то есть полномасштабная неспровоцированная агрессивная война, развязанная Российской Федерацией, требует политического решения за столом переговоров. Мол, "о тонкостях этого кризиса, о том, что правильно, а что нет, рассудит история".

Соответствующее заявление сделал глава комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. 21 февраля он дал интервью китайским СМИ после участия в Мюнхенской конференции по безопасности и посещения Испании и Франции, сообщила пресс-служба МИД страны на официальном сайте.

Топ-дипломат Китая сказал, что сейчас основными международными горячими точками являются "украинский кризис и палестино-израильский конфликт", которые вызывают негативные последствия во всем мире.

Ван И утверждает, что во время Мюнхенской конференции по безопасности (16-18 февраля 2024 года) он заметил, что, "хотя ситуация все еще неясна", растет "консенсус всех сторон и их готовность к сотрудничеству".

Ван И представлял позицию официального Пекина о том, что "мы должны придерживаться подхода политического решения, не отказываться от наших усилий по содействию миру и переговорам и активно искать справедливые и разумные решения, чтобы предотвратить более серьезные последствия".

"Продление, усложнение и расширение "кризиса в Украине" не соответствуют общим интересам международного сообщества", – заявил чиновник.

Он отметил: КНР считает "политическое решение" единственным выходом из ситуации. Мол, исторически сложилось так, что конечной точкой любого конфликта является возвращение за стол переговоров.

"Пока еще есть проблеск надежды на мир, усилия по содействию миру не должны прекращаться. Если бы мирные переговоры начались на день раньше, потери сократились бы на один пункт... Китай продолжит играть конструктивную роль в восстановлении мира и поддерживать построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", – утверждает глава китайской дипломатии.

Как писал OBOZ.UA, на полях Мюнхенской конференции безопасности во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрем Кулебой Ван И продолжил заверять, что Китай якобы не поставляет оружие Российской Федерации.

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