'Источник угрозы для региона': Алиев назвал Армению 'фашистским государством' и пригрозил 'уничтожением'

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению "фашистским государством" и отметил, что "фашизм должен быть уничтожен". По мнению азербайджанского лидера, Арменией "в течение почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии".

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Об этом он заявил в интервью местным телеканалам. Алиев подчеркнул, что Армения стала источником угрозы из-за ее вооружения другими странами.

"Поскольку этой страной в течение почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, они сформировали эту страну по своему подобию. Поэтому фашизм должен быть уничтожен. Его уничтожит либо руководство Армении, либо мы", - заявил Алиев.

Он также отметил, что именно Армения "мешает " Азербайджану "в достижении мира и сотрудничества на Южном Кавказе".

"Пусть они не мешают нам. Они не должны действовать как географическая преграда между Турцией и Азербайджаном. Зангезурский коридор должен и будет открыт. Чем раньше они это поймут, тем лучше", – подчеркнул Алиев.

Зангезурский коридор – это пока концепция транспортного коридора через провинцию Сюник в Армении. Официально ее смысл в беспрепятственном доступе Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику без Армянских контрольно-пропускных пунктов. На практике это может быть геополитическим коридором Азербайджана в Турцию с остальным тюркским миром.

Алиев особо подчеркнул, что Армения является "источником угрозы" для Южного Кавказа из-за военной помощи Запада.

"Вооружение Армении приведет только к новой напряженности. Мы этого не хотим. Мы хотим мира. Но Армения фактически уже является источником угрозы для региона", – сказал он.

По его словам, и сама "Армения должна немедленно остановить свое вооружение", и "Франция и другие поставляющие ей оружие страны должны аннулировать такие контракты".

"Уже поставленное в Армению оружие должно быть возвращено. Это наше условие", – отметил Алиев, но не уточнил, чего именно это условие.

Армения пока не прокомментировала заявления азербайджанского президента.

Интересно, что Алиев также сказал: из-за избрания в Соединенных Штатах президентом Дональда Трампа "американо-азербайджанские отношения" выйдут "на новый, на стратегический уровень".

Как сообщал OBOZ.UA, конфликт между Арменией и Азербайджаном существует с 1988 года. Обе страны считают Нагорный Карабах своей территорией. Хотя в 1994 году было достигнуто перемирие между сторонами, его периодически нарушали и нарушают до сих пор.

В сентябре 2023 года Азербайджан объявил "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе, в результате чего вернул регион под свой контроль.

В сентябре 2024 года в Армении заявили, что мирный договор с Азербайджаном "почти согласован". Правда, после этого армянская сторона неоднократно жаловалась на воинственные заявления со стороны Азербайджана.

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