Использует 'исследовательские корабли': СМИ рассказали, как Россия занимается шпионажем в Балтийском море

Россия активно собирает данные о газопроводах, подводных кабелях, ветряных парках и военной инфраструктуре в Балтийском море. Свою деятельность страна-агрессор маскирует под "исследовательские миссии".

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Таковы выводы журналистского расследования, проведенного в рамках проекта "Русские шпионские корабли". Над материалом работали немецкие телеканалы NDR и WDR, а также Süddeutsche Zeitung.

Как установили журналисты, Россия использует специальные корабли, официально занимающиеся океанографическими исследованиями, но на самом деле оборудованные чувствительной техникой для сбора разведывательной информации. Большинство из них подчинены российскому военно-морскому флоту или Министерству обороны РФ.

С начала полномасштабной войны против Украины по меньшей мере 72 таких корабля совершили более 400 рейсов. Расследователи проанализировали тысячи радиосообщений, передаваемых азбукой Морзе, и спутниковые снимки. Они зафиксировали, что российские корабли не раз выполняли подозрительные маневры у объектов критической инфраструктуры, двигаясь медленно, с выключенной системой идентификации.

Эксперты считают, что такие маневры могут использоваться для точного измерения подводных объектов, возможно, для подготовки диверсий. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль подтвердил наличие серьезной угрозы со стороны РФ, отметив, что Россия активизирует свои действия против западной критической инфраструктуры.

Одним из объектов, на которые направлено внимание РФ, стал газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. После подозрительных действий российских судов он был поврежден якорем китайского судна, которое расследуется как возможная диверсия.

Бывший член экипажа российского исследовательского судна "Сибиряков" подтвердил интерес России к критической инфраструктуре других стран. Он заявил, что главная цель этих кораблей – сканировать морское дно для дальнейшего использования информации в военных целях.

Напомним, в Ирландии Россию назвали одной из немногих стран, пытающихся шпионить на территории этого государства. В частности, россияне выискивают информацию об ирландской промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Путиным решил впускать россиян в страну без дополнительной проверки. Таким образом, через Венгрию в ЕС могут попасть тысячи россиян, среди которых могут быть шпионы и диверсанты.

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